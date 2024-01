CURIOSIDAD

Leer en papel y en pantallas no es lo mismo: así es cómo nos afecta

Actualmente, la lectura está polarizada entre quienes leen mediante un libro electrónico y aquellos que se aferran a las ediciones en papel. Los libros tradicionales tienen un encanto único, y no hay sensación igual a la de pasar las páginas mientras leemos. No es lo único que no es comparable a la alternativa digital.