Las mejores webs para comprar libros de segunda mano

Los amantes de la lectura tienen dos opciones para disfrutar de su pasión. Por un lado, los libros electrónicos y los libros de toda la vida. En la adquisición de estos últimos podemos ahorrarnos algo de dinero si los compramos de segunda mano. A continuación, te presentamos dos sitios web donde puedes encontrarnos a buen precio.

Webs donde comprar libros de segunda mano

Darles una segunda oportunidad a los libros es una de las ventajas de tenerlos en papel, además de esto nos ahorramos algo de dinero en la compra. Si estamos buscando un determinado libro y no disponemos de mucho tiempo para ir a buscarlo, lo podemos hacer desde la comodidad de nuestra casa a través de internet. Una de las opciones es la conocida casa del libro, una librería que nos ofrece un amplio catálogo de libros a precios competitivos.

Web de la casa del libro | Casa del libro

Dentro de su página web, encontramos una sección en la que podemos encontrar todos los libros de segunda mano. Dispone de una herramienta de búsqueda en la que ingresar el título, también podemos navegar por ella en busca del libro indicado. Pinchando sobre el título deseado accedemos a toda la información del mismo. En esta sección además podemos encontrar libros de texto de segunda mano en buen estado, están catalogados por curso. Para asegurarnos de que se trata del libro correcto en esta ocasión debemos realizar la búsqueda introduciendo el ISBM. De este modo el buscador pueda localizarlo. Una vez realizado nuestro pedido podemos recibirlo en casa pagando los gastos de envío.

Así es la web de El giralibro | Giralibro

Otro sitio de lo más interesante y muy elegido por los usuarios es el Giralibro. Una web en la que no solo podemos encontrar los libros que estamos buscando, sino que además podemos vender los libros que ya no necesitamos. Al igual que en el ejemplo anterior, puedes usar la herramienta de búsqueda filtrando los resultados o explorando todas las ofertas disponibles en cada momento. Podemos realizar nuestro pedido online y recibirlos en casa.

Ambas tiendas disponen de tiendas físicas, para los que les gusta pasar un buen rato entre libros de forma presencial. A través de estas tiendas nos aseguramos que el artículo se encuentra en buenas condiciones y que está disponible para su compra inmediata. Evitándose así sorpresas de última hora.

En su catálogo podemos encontrar libros fuera de catálogo de las editoriales y que ya no se imprimen por lo que es son una buena alternativa para encontrar aquellos ejemplares que no podríamos hacernos con ellos de otra forma. Los precios suelen ser más económicos y competitivos, ya que podemos encontrar ejemplares prácticamente nuevos a un precio inferior al de venta nuevo. Además siempre podemos hacer sitio en casa venciendo los libros que ya no necesitamos y cambiarlos por nuevos o de segunda mano. De manera que estamos haciendo uso de la economía circular que tantos adeptos tiene hoy en día y que ayuda a reducir el impacto en el medio ambiente.