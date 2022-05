La leche materna producida en laboratorios podría venderse en pocos años

Actualmente, no todas las mujeres que tienen un hijo son capaces de darle el pecho. Además, existen otros modelos familiares a los que tampoco les es posible. ¿Y si pudieran comprar leche materna? No, no la de polvos tradicional, sino leche materna producida en un laboratorio, como la que desarrolla la empresa BIOMILQ.

Esta empresa nació en Carolina del Norte, Estados Unidos, con la intención de crear una alternativa nutricional para bebés comparable con la leche humana. Sin ánimo de querer sustituirla, este producto se desarrollaría en un biorreactor en lugar de en una glándula mamaria.

Por qué nació la idea de la leche materna de laboratorio

Cuando la cofundadora y directora científica de BIOMILQ, Leila Strickland, tuvo su primer bebé, allá por 2009, tuvo problemas para darle el pecho por no producir suficiente leche. Cuatro años más tarde, Strickland vio cómo otras comidas, como una hamburguesa, eran cultivadas en laboratorios y decidió adaptar esta tecnología.

Por esta razón, Strickland comenzó a cultivar células productoras de leche fuera del cuerpo humano, en un laboratorio. Desde BIOMILQ se dedican a "reproducir el comportamiento que estas células han desarrollado durante millones de años para producir componentes en cantidades que se ajustan a las necesidades del bebé", explicó a 'TheGuardian'.

En 2020 Strickland fundó su empresa "propiedad de mujeres, dirigida por la ciencia y centrada en la madre". Sin embargo, en la actualidad, Bill Gates también posee una participación en la misma de 3,5 millones de dólares.

Respecto a su filosofía, desde BIOMILQ no pretenden sustituir la leche materna; si no brindar la oportunidad a los padres que no disponen de ella para dársela a sus hijos. Esto puede ocurrir en caso de que la madre no produzca suficiente leche para el bebé, que este tenga dos padres o que la criatura haya sido adoptada, por ejemplo.

Esa es la idea que defienden también en sus redes sociales: "Padres no tradicionales necesitan y merecen opciones no tradicionales".

Propiedades de la leche de laboratorio

El perfil nutricional de BIOMILQ se parece mucho al de la leche humana, ya que está desarrollada a partir de tejido mamario donado y células de leche de mujeres. Además, esta leche producida en laboratorio tiene proporciones similares de proteínas, carbohidratos y grasas de la leche proveniente de las madres.

Después de obtener las materias primas, el equipo cultiva las células donadas en frascos, alimentándolas con nutrientes. Más tarde las incuba en un biorreactor donde las células absorben aún más nutrientes. Este aparato está destinado a imitar el entorno de un seno y, cuando se bombea el cultivo preparado, las células comienzan a secretar leche, como si estuvieran en una mama.

Cuándo estará a la venta la leche de laboratorio

Strickland admite que la leche materna que desarrollan en BIOMILQ no está aún lista para comercializarse, quizás en unos años. Además, recalca que no existe un marco regulatorio para este producto, por lo que tendría que solicitar su aprobación.

