Ingenieros del MIT inventan un altavoz tan fino como el papel

Un grupo de ingenieros del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, en Estados Unidos, han desarrollado un altavoz que es tan delgado como una hoja de papel. Además, el dispositivo es capaz de convertir cualquier superficie en una fuente de sonido activa, como si fuera un reproductor MP3 o el altavoz de un móvil.

Este altavoz produce un sonido con una distorsión muy pequeña y, además, usa una fracción mínima de la energía que necesita un altavoz tradicional para funcionar. En cuanto a sus medidas, el novedoso altavoz ocupa como una mano y pesa unos cuatro gramos.

Sonido en cualquier superficie

Los ingenieros del MIT han logrado que este altavoz produzca sonido de alta calidad sin importar en qué superficie se sitúe. Para lograr estas propiedades, los desarrolladores utilizaron una técnica de frabricación simple que podría, en un futuro, ser utilizada para cubrir el interior de un coche o una habitación.

"Es extraordinario coger lo que parece una hoja de papel delgada, adjuntarle dos clips, conectarlo al puerto de auriculares de un ordenador y comenzar a escuchar los sonidos que salen de él. Se puede utilizar en cualquier lugar. Uno solo necesita una pizca de energía eléctrica para hacerlo funcionar", comenta Vladimir Bulović, investigador y autor del artículo.

En este vídeo se puede observar cómo el moderno altavoz es capaz de interpretar la canción We are the champions de Queen.

Para qué puede servir este altavoz

Respecto a sus posibles usos, los ingenieros señalan que este altavoz en forma de hoja de papel podría servir para aislar habitaciones o automóviles. Además, este dispositivo podría cancelar el ruido en entornos en los que es molesto, como la cabina de un avión.

Para realizar esta anulación de un sonido, el altavoz del MIT debería generar un sonido de la misma amplitud pero en fase opuesta. Asimismo, otro uso puede ser el entretenimiento inmersivo, donde este altavoz podría generar un audio tridimensional en un teatro o parque temático.

Paralelamente, una de sus ventajas es su poco peso, además de la pequeña cantidad de energía que necesita para funcionar. Este altavoz solo requiere alrededor de 100 milivatios de potencia por metro cuadrado. Sin embargo, un dispositivo convencional consume hasta un vatio para producir el mismo sonido. Por lo tanto, también podría utilizarse en dispositivos electrónicos como móviles o tabletas.

Por otro lado, los ingenieros del MIT han estudiado cómo su novedoso invento podría producir ultrasonidos, como si de un murciélago se tratara. Esto serviría, por ejemplo, para saber en qué parte de una estancia se encuentra una persona, e incluso seguir sus pasos si se mueve.

Asimismo, dicho altavoz podría ser utilizado para agitar productos químicos aprovechando el movimiento de sus membranas vibratorias y consumiendo menos energía para lograrlo.

Diferencia con los altavoces normales

Un altavoz típico que se encuentra en los auriculares o en un dispositivo usa entradas de corriente eléctrica que pasan a través de una bobina de cable que genera un campo magnético, que mueve la membrana del altavoz, que mueve el aire sobre ella, que produce el sonido que escuchamos, explican desde el MIT.

"Por el contrario, el nuevo altavoz simplifica el diseño del altavoz tradicional mediante el uso de una película delgada de un material piezoeléctrico con forma que se mueve cuando se aplica voltaje sobre él, lo que mueve el aire sobre él y genera sonido".

SEGURO QUE TE INTERESA:

Por qué comienza a fallar uno de los auriculares y cómo solucionarlo