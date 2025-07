¿Para qué sirve la función de conteo de WhatsApp?

Las aplicaciones de mensajería instantánea son una de las formas más populares de comunicarnos. A través de ellas podemos enviar no solo mensajes de texto, sino que podemos compartir imágenes, notas de voz o incluso llamadas. Aunque la respuesta es más inmediata que con otros medios, no siempre atendemos los mensajes en el momento que llegan, es por ellos que, si tenemos mensajes sin atender, estos aparecen junto al icono de la app en la pantalla de inicio. Si no quieres que aparezcan, así puedes hacer que desaparezca en el conteo en WhatsApp.

Elimina el conteo en la pantalla de inicio de tu WhatsApp

La app de Meta cuenta con usuarios en todo el mundo, eso supone que cada segundo se envían y reciben millones de mensajes, aunque no siempre son atendidos con la misma inmediatez con la que llegan y se van sumando a los que tenemos pendientes de leer. Este número, que aparece junto al icono de la app en la pantalla de inicio, recibe el nombre de conteo y con este podemos saber el número exacto de mensajes acumulados. No siempre disponemos del tiempo o las ganas para gestionar todos y cada uno de los mensajes que recibimos, por lo que no es viable hacerlo de inmediato. Estos además de acumularse en los diferentes chats, también lo hacen en el icono del WhatsApp.

Desantivando el conteo en WhatsApp | TecnoXplora

Ver este número, sobre todo si es elevado para algunas personas, puede ser incluso el origen de un ataque de ansiedad. Si prefieres vivir en la más absoluta ignorancia, sin presión alguna y disfrutando de una experiencia más relajada, puedes hacerlo desaparecer. Simplemente cambiando las opciones de ajuste de la app, a continuación, te contamos cómo hacerlo.

Para eliminar, para lo que para algunos supone una molestia, no tenemos más que abrir la app , y pulsar en la esquina superior derecha de la pantalla en el icono de los tres puntos.

, y pulsar en la esquina superior derecha de la pantalla en el En el menú desplegable que aparece, selecciona ajustes .

. Esto nos dará acceso a nuevas opciones entre las que se encuentra “ notificaciones ”

” Son muchas las opciones de configuración las que nos ofrece este nuevo menú, para localizar la que nos interesa en este momento, debemos desplazar la pantalla con el dedo hasta alcanzar la parte inferior de la misma.

En último lugar encontramos la opción “eliminar conteo”

Activar esta opción supone que cada vez que abramos la app, este número desaparecerá automáticamente, independientemente de que atendamos los mensajes o no, simplemente dejará de mostrarse. Sin recordarnos las notificaciones pendientes, sin presiones para hacerlo a nuestro propio ritmo.

Esta no es la única forma de acallar las notificaciones, también tenemos la opción de silenciar las de un chat, por un tiempo determinado, o incluso activar el modo no molestar si necesitas desconectar del mundo por un tiempo. Algo necesario, ya que nos hemos acostumbrado a la inmediatez, a las prisas y hay veces que es necesario parar y tomarnos un tiempo de desconexión digital.