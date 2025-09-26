El huracán Gabrielle llega a España: ¿qué va a pasar?

El huracán Gabrielle ya viene de camino a España. La AEMET llevaba unos días avisando que podría ocurrir y ya no parece haber apenas lugar a dudas. Eso sí, se espera que sus efectos lleguen en una forma muy distinta a la que tenía en alta mar. Te contamos los detalles.

Gabrielle comenzó a organizarse en el Atlántico central durante la primera quincena de septiembre. En los días siguientes, bajo condiciones favorables, la tormenta ganó fuerza y alcanzó niveles de huracán, incluso llegando a la categoría 4 en su punto máximo.

Actualmente se espera que Gabrielle pase sobre las islas Azores con vientos huracanados, lluvias intensas y oleaje peligroso. Pero para cuando sus restos empiecen a acercarse a la Península, el sistema habrá perdido su carácter tropical. Se prevé que se transforme en una borrasca.

El fin de semana se espera que la borrasca ex-Gabrielle genere lluvias y viento fuerte. La AEMET ha advertido que, aunque la previsión aún tiene margen de variación, prácticamente "cualquier punto de la península" podría recibir precipitaciones, con mayor intensidad en el oeste y suroeste del país. En provincias de Extremadura y Andalucía occidental, las acumulaciones podrían ser más importantes, superando niveles que pueden provocar inundaciones localizadas.

Además de la lluvia, el viento será protagonista. Se esperan rachas fuertes, especialmente en zonas costeras o de montaña, y el oleaje podrá alcanzar olas de hasta seis metros en tramos del litoral atlántico.

Para el sábado se prevén cielos cubiertos, chubascos y viento en regiones como Galicia. En Andalucía se esperan nubes y algunas lluvias. El domingo es cuando los efectos más intensos podrían sentirse: la borrasca afectará con mayor fuerza, sobre todo en la parte occidental del país.