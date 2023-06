Un estudio relaciona beber café con la reducción del riesgo de muerte

Muchas personas no pueden comenzar su día sin un café. Aunque provoque mal aliento, esta bebida es sinónimo de despertarse, recobrar la energía y poder desempeñar la labor de trabajo más eficientemente. Y ahora se ha descubierto otro beneficio más.

Se trata de que beber café podría estar relacionado con la reducción del riesgo de muerte. Así lo indica un estudio realizado por la Escuela de Medicina de Harvard, que se publica en la revista 'Annals of Internal Medicine'.

Para llegar a estas conclusiones, los investigadores siguieron el estado de salud de casi 120.000 ciudadanos de Reino Unido durante siete años. Y llegaron a la conclusión de que las personas que bebían de 1,5 a 3,5 tazas de café al día tenían menos probabilidades de morir que los que no lo hicieron.

De hecho, las personas que bebieron café sin azúcar tenían entre un 16 y un 21 % menos de probabilidades de morir durante el tiempo que duró el estudio. Sin embargo, los resultados del trabajo también sugirieron que, aunque el café tuviera una cucharadita de azúcar, los beneficios para la salud seguían siendo inmensos.

"Biológicamente, es plausible que el café en realidad pueda conferir algunos beneficios directos para la salud", explicó la doctora Christina Wee, profesora de Harvard, tal y como recoge 'NBC News'. Sin embargo, a pesar de esta afirmación, los científicos no consideran que el estudio está lejos de poseer una verdad definitiva.

"No podemos decir con certeza que es el consumo de café per se conduce a un menor riesgo de mortalidad", prosiguió Wee. "Estoy más segura de que podemos decir que beber café probablemente no sea dañino, tal vez un poco beneficioso".