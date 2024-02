Esta es la buena noticia si te vino muy pronto tu primera regla

Visita a las mujeres una vez al mes y, aunque a muchas no les agrade su llegada porque es muy molesta, no tienen otra opción. Sin embargo, se ha descubierto que la reproducción no es la única utilidad de la regla. Un reciente estudio ha descubierto que tener la menstruación durante muchos años podría disminuir el riesgo de demencia. Te contamos los detalles.

Un grupo de investigadores del University College de Londres ha realizado el estudio más grande que se ha llevado a cabo hasta la fecha sobre este tema. Para ello, analizaron los datos de 273.260 mujeres participantes en el Biobanco del Reino Unido (archivo en el que se incluyen historiales médicos y datos analíticos de un gran número de personas que los han cedido voluntariamente). Los hallazgos sugieren que aquellas que tienen su primera regla más pronto o tienen la menopausia muy tarde tienen una mejor salud cerebral.

En concreto, estos expertos descubrieron que las personas que menstruaban entre 34 y 37 años tenían un 28% menos de riesgo de demencia en comparación con aquellas con un período reproductivo más corto.

En los seres humanos, el estradiol es el más potente de la familia de hormonas estrógenos. Su nivel sube y baja a lo largo de la vida, alcanza su punto máximo durante los años reproductivos y disminuye con la menopausia.

Este utiliza la menstruación como indicador de estos niveles hormonales. Las participantes que comenzaron a menstruar a los 15 años o más mostraron un riesgo 12% mayor de demencia. Mientras tanto, aquellas que experimentaron la menopausia después de los 50 años tenían un riesgo un 24% menor de esta enfermedad.

En definitiva, estos resultados resaltan la importancia de realizar estudios con mujeres y otras personas menstruadoras. A pesar de que el riesgo de demencia es mucho mayor en mujeres, la mayoría de estudios se han llevado a cabo con cerebros masculinos o de animales de experimentación machos.

Por lo tanto, se debe estudiar más y hay que tener más en cuenta a las personas realmente afectadas.