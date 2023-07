5 mitos sobre la regla que quizás creías que eran ciertos

A pesar de ser algo que experimenta la mitad de la población durante varias décadas de su vida, la menstruación sigue estando rodeada de bastantes mitos. Es cierto que algunos de los más antiguos ya se han desmentido. Pero sí hay todavía muchos mitos de la regla que siguen vigentes. Aquí te contamos unos cuantos.

La regla no se sincroniza

Suele decirse que a las mujeres que viven juntas se les sincroniza la menstruación. Sin embargo, aunque esto ha habido incluso científicos que lo han considerado cierto, a día de hoy se clasifica como uno de los mitos de la regla, pues no hay estudios que lo avalen.

No todas las mujeres que tienen la regla ovulan

Se puede tener la regla sin ovular. Normalmente las mujeres que tienen ciclos de 28-30 días, suelen tener ciclos ovulatorios. Los ciclos muy largos de más de 35 días o muy cortos de menos de 25 pueden indicar la ausencia de ovulación, pero no siempre. Estos ciclos más largos pueden ser ovulatorios igualmente.

Se puede tener sexo con la regla

No hay motivos médicos por los que no se pueda tener sexo con la menstruación. Lógicamente, hay que seguir unas medidas de higiene, pero estas también deben mantenerse cuando no se tiene la regla.

Por lo tanto, siempre que a ninguna de las personas que tienen la relación le resulte desagradable, no habría ningún problema.

Puedes quedarte embarazada igualmente

Muchas mujeres deciden tener relaciones sexuales durante la menstruación porque creen que es totalmente imposible quedarse embarazadas. Y, si bien es cierto que es menos probable que durante la ovulación, no es imposible.

Hay varios motivos. El primero es que no todo el mundo tiene ciclos regulares como relojes, de modo que solo puedan quedarse embarazadas a los 14 días de empezar con la regla. Pero, además, si una mujer tiene un ciclo menstrual corto, normal o puntualmente, puede que, en los últimos días de sangrado, ya esté ovulando otra vez.

Además, los espermatozoides no son solo viables nada más liberarse. Pueden fecundar un óvulo durante aproximadamente 4 días. Por lo tanto, quizás en el momento del acto no había óvulo listo para ser fecundado, pero sí pocos días después.

El agua no corta la regla

Hoy en día se dice que el agua fría coagula la sangre, que se queda dentro del cuerpo y, por lo tanto, corta la menstruación, pero es falso. Lo único que sucede es que, debido al cambio de temperatura, el sangrado disminuye unos minutos, pero esto se debe a la contracción de los vasos sanguíneos y a que, en el agua, la atracción gravitacional no es tan fuerte.