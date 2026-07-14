Los errores que debes evitar para disfrutar del eclipse solar total del 12 de agosto

El eclipse solar total del próximo 12 de agosto será uno de los grandes acontecimientos astronómicos del año y podrá verse desde toda España. Sin embargo, solo será total en una franja que atravesará el norte, el este y Baleares, mientras que en el resto del país se observará como un eclipse parcial. Para disfrutar de este espectáculo con seguridad conviene preparar la observación con antelación, ya que cometer algunos errores puede impedir ver el fenómeno correctamente o incluso provocar lesiones oculares.

Uno de los fallos más habituales será elegir un lugar con mala visibilidad. Como España se encuentra al final de la franja de totalidad, el eclipse tendrá lugar al atardecer, cuando el Sol estará muy bajo sobre el horizonte oeste. Por eso, lo recomendable es buscar un punto elevado o una zona despejada, sin edificios, montañas o árboles que puedan ocultar el Sol en los minutos decisivos.

También es importante comprobar si el lugar desde el que se observará el eclipse está dentro de la franja de totalidad y conocer el horario exacto del fenómeno. La hora cambia según la ubicación: por ejemplo, en A Coruña comenzará sobre las 19:31 horas y alcanzará su máximo a las 20:38, mientras que en Palma el máximo llegará alrededor de las 20:32 horas. El Instituto Geográfico Nacional dispone de tablas con los horarios precisos para cada municipio.

Uno de los errores más peligrosos es observar el eclipse sin la protección adecuada. Solo deben utilizarse gafas homologadas para observación solar con la certificación ISO 12312-2:2015. Las gafas de sol, radiografías, cristales ahumados o reflejos en el agua no protegen la vista y pueden provocar daños oculares graves.

Además, tampoco es seguro mirar el Sol con cámaras, telescopios o prismáticos si no cuentan con filtros solares específicos colocados delante del objetivo. En estos casos, las gafas para eclipses no sustituyen esos filtros. Prepararse con tiempo y seguir estas recomendaciones será la mejor forma de disfrutar de un fenómeno que no se repetirá en España hasta dentro de varias décadas.