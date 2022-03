El director de la agencia espacial rusa compara a Zelenski con Hitler y discute con un astronauta

El conflicto entre Rusia y Ucrania se está volviendo, cada día, más hostil. Además, la guerra no solo se ha establecido en el país gobernado por Volodímir Zelenski, sino que los desacuerdos y las sanciones también engloban otros ámbitos, como el bancario, el comercial o el espacio aéreo.

Una de las personas afines a Putin más beligerante en Twitter es el director general de la agencia espacial rusa Roscosmos, Dmitry Rogozin. En esta ocasión, el director y exviceprimer ministro ruso ha publicado un vídeo en el que compara a Zelenski con Hitler y ha discutido, además, con el exastronauta estadounidense Scott Kelly.

Rogozin sustituye la cara de Hitler con la de Zelenski

El lunes 7 de marzo a mediodía, Rogozin publicó un vídeo a través de su cuenta personal de Twitter. En él, tal y como detallan en 'The Independent', aparece un clip de la película alemana 'El hundimiento', en la que se relatan los últimos diez días de vida de Hitler en un búnker.

Sin embargo, en vez de Berlín en el mapa, en el vídeo de Rogozin aparece Kiev. En cuanto a Hitler, con la técnica de 'deepfake', su cara parece la del presidente ucraniano, Zelenski. En el clip original de la película, los altos mandos militares cuentan al führer que las tropas aliadas se acercan a la capital alemana.

Entre las contestaciones recibidas sobresale otro trozo de película realizado con 'deepfake', pero en este caso se trata de un clip de 'Malditos bastardos'. En él, con esta técnica de sustitución de rostros, aparece Volodímir Zelenski golpeando en la cabeza con un bate a Putin.

El director de Roscosmos discutió con un astronauta

Pero ese no ha sido el único momento destacable de Rogozin en Twitter. Horas antes, el director de la agencia espacial rusa escribió al astronauta Scott Kelly: "¡Olvídate, imbécil! De lo contrario, la muerte de la #ISS estará en tu conciencia". La ISS es la Estación Espacial Internacional, y no es la primera vez que Rusia amenaza con tirarla.

Sin embargo, Rogozin borró el tuit, pero Kelly lo recuperó y añadió este mensaje: "Dimon, ¿por qué borraste este tuit? ¿No quieres que todos vean qué tipo de niño eres?".

La respuesta del director general no se hizo esperar: "¡Señor Scott Kelly! Me provocas innecesariamente. No estamos familiarizados con usted, pero se dirige a mí ("ты") y me llama "Dimon", aunque no conozco ese trato y no permitiré que se comporte así conmigo. Estás siendo desafiante y destructivo.", escribió Dmitry Rogozin quien, acto seguido, bloqueó al astronauta.

Los empleados de Roscosmos participaron en el ataque a Ucrania

Los militares del ejército ruso no son los únicos que están participando en los ataques a Ucrania. Según la agencia espacial rusa, sus empleados también habrían atacado el país vecino y habrían colaborado, tal y como indicaron en un mensaje el pasado viernes 4 de marzo. "Los empleados de las empresas de la industria espacial y de cohetes rusa apoyaron la operación militar especial de Rusia en Ucrania", explicaron en su mensaje de Twitter.

