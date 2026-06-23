Detectan una de las evoluciones humanas más determinantes para nuestro éxito como especie

Durante mucho tiempo imaginamos la evolución humana como una historia sencilla. Nuestros antepasados habrían comenzado siendo pequeños y, generación tras generación, se habrían ido haciendo más altos, más pesados y más parecidos a nosotros. Una especie de crecimiento continuo que culminaría en el ser humano moderno.

Pero un nuevo estudio publicado en PNAS sugiere que la historia fue bastante más complicada. Tras analizar 386 fósiles pertenecientes a 21 especies diferentes de homínidos, un equipo de investigadores de las universidades de Reading y Oxford concluye que el mayor salto de tamaño de toda nuestra historia evolutiva no ocurrió de forma gradual, sino relativamente tarde, hace entre dos y dos millones y medio de años, cuando aparecieron especies como Homo erectus o Homo ergaster.

Hasta entonces, nuestros antepasados seguían siendo sorprendentemente pequeños, como un niño de unos 6 años más precisamente. Si pudiéramos viajar varios millones de años atrás y encontrarnos con algunos de nuestros parientes más antiguos, probablemente nos sorprendería su estatura.

Los australopitecos, el grupo al que pertenecía la famosa Lucy, pesaban en promedio alrededor de 40 kilogramos y apenas alcanzaban un metro de altura.

Durante décadas, los paleoantropólogos discutieron si el aumento de tamaño corporal había sido constante a lo largo de toda la evolución humana o si se había producido mediante grandes saltos evolutivos. El estudio de PNAS, liderado por Jacob Gardner, sugiere que ambas ideas contienen parte de verdad.

El equipo de Gardner encontró evidencias de un crecimiento lento y sostenido durante los primeros millones de años de evolución de los homínidos. Sin embargo, también detectaron un cambio mucho más brusco dentro del género Homo.

Unos 2 millones de años atrás, algunas especies comenzaron a alcanzar pesos cercanos a los 60 kilogramos o incluso superiores, entrando ya en rangos comparables a los de muchos humanos actuales.

Lo interesante es que este aumento de tamaño no ocurrió de forma aislada: coincide con algunos de los cambios más importantes de nuestra evolución. En aquellos tiempos, especies como Homo erectus caminaban de forma más eficiente que sus antepasados, recorrían distancias mucho mayores y empezaban a explotar nuevos recursos alimentarios, incluida una mayor proporción de carne y un cuerpo más grande podía resultar ventajoso para todas esas actividades.

Permitía recorrer largas distancias con menor coste energético, almacenar más reservas y soportar mejor las exigencias de entornos cambiantes. En otras palabras, crecer no fue un objetivo evolutivo en sí mismo. Fue una consecuencia de una nueva forma de vivir.

Sin embargo, la parte más interesante del estudio quizá sea la que rompe con la idea de una evolución lineal. Mientras algunas ramas de nuestro árbol familiar crecían, otras siguieron siendo pequeñas.

El ejemplo más famoso es Homo floresiensis, descubierto en la isla indonesia de Flores y apodado popularmente "el hobbit". Sus individuos apenas superaban el metro de altura. Otro caso llamativo es Homo naledi, una especie sudafricana relativamente reciente que también conservó un cuerpo mucho más pequeño que el de otros representantes del género Homo.

Estos ejemplos muestran que la evolución no avanzaba hacia una meta predeterminada. No existía un plan que obligara a todos los homínidos a hacerse cada vez más grandes. Cada población respondía a las presiones de su propio entorno.

La imagen clásica de la evolución humana suele representarse como una escalera: un simio encorvado que poco a poco se transforma en un humano moderno. Pero los paleoantropólogos prefieren otra metáfora: un árbol en el que algunas ramas prosperan, mientras otras no llegan a dar frutos.

El estudio también ayuda a explicar por qué nuestro cuerpo es como es hoy. La masa corporal influye en casi todos los aspectos de la biología: desde la cantidad de energía que necesitamos hasta el tamaño del cerebro, la velocidad con la que nos desplazamos o la capacidad para colonizar nuevos territorios.

De hecho, algunos estudios señalan que el aumento de tamaño corporal fue una de las transformaciones que permitieron la expansión de nuestros antepasados por África y, posteriormente, por el resto del planeta.

Durante millones de años convivieron homínidos grandes y pequeños, especialistas de distintos ecosistemas y especies con estrategias muy diferentes para sobrevivir. La estrategia de la evolución es explorar todas las posibilidades y premiar aquellas exitosas. Lo ha hecho con los humanos y con todas las especies de la biología planetaria. Nosotros somos simplemente una de esas ramas.

La evolución humana no fue una marcha triunfal hacia cuerpos cada vez más grandes y cerebros cada vez más desarrollados. Fue un experimento continuo lleno de intentos, caminos alternativos y soluciones distintas. Y si algo nos enseña este nuevo estudio es que, en la historia de nuestra familia, crecer fue solo una de las muchas formas posibles de ser humano.