Desarrollan un fármaco que actúa contra el glioblastoma, el tumor cerebral más común y agresivo

Un grupo de investigadores del Vall d'Hebron Instituto de Oncología ha desarrollado un fármaco inmunológico eficaz para tratar el glioblastoma, el tumor cerebral más común y, a la vez más agresivo. Aunque tardaría en llegar al mercado años, próximamente comenzarán los primeros ensayos en pacientes humanos.

Para poder publicar su investigación, los científicos han demostrado la eficacia de dicho medicamento en un estudio preclínico realizado con modelos "in vitro" e "in vivo", utilizando muestras de pacientes de glioblastoma.

Este descubrimiento supondría "una ruptura del paradigma actual en el tratamiento de la enfermedad", señalan desde el hospital catalán. "Este estudio es especialmente importante porque se ha conseguido que una inmunoterapia funcione en el tratamiento del glioblastoma. Si tenemos en cuenta que es el tumor primario de cerebro más común y agresivo, y que hay una gran necesidad de desarrollar nuevos tratamientos contra esta enfermedad, creo que los resultados de este estudio preclínico, que ahora se validarán en un ensayo clínico con pacientes, son muy relevantes", explica el Dr. Joan Seoane, líder de la investigación.

Cómo es y cómo funciona el fármaco contra el glioblastoma

El fármaco desarrollado por el Vall d'Hebron está basado en la inmunoterapia. Sin embargo, esta técnica no funciona para todos los cánceres por igual. En este caso, los científicos han desarrollado anticuerpos biespecíficos que reclutan células inmunes y se encargan de destruir las células tumorales.

Sin embargo, estos tratamientos pueden conllevar el riesgo de que los anticuerpos se unan solo a las células tumorales y estas acaben atacando a las sanas. Así que los científicos encontraron la mutación del gen EGFR, conocida como variante III, "que es específica y concreta de este tipo de tumor y que no está compartida por ninguna célula sana. Esto la convierte en una diana ideal para el desarrollo de terapias dirigidas, aunque solo está presente en un 25 % de los glioblastomas", señala el Dr. Seoane.

Respecto a cómo funciona el fármaco con base de anticuerpo, desde el Vall d'Hebron explican que este incrementa "notablemente" la capacidad de unirse a las células tumorales y la activación de las células T, que son las que eliminan a las cancerígenas. "Cuando la mutación no está presente, el anticuerpo no funciona y por tanto solo se beneficiarán los pacientes con tumores que expresan EGFRvIII", explica Seoane, que destaca que este medicamento es "muy seguro" por no actuar en células sanas y pionero en la "medicina de precisión".

Aún está en fase de pruebas

Los buenos resultados obtenidos con este fármaco en los estudios preclínicos en modelos "in vitro" e "in vivo" han llevado a los científicos a ser más ambiciosos. De hecho, ya se están reclutando pacientes con glioblastoma para comenzar el primer ensayo clínico en humanos, que probará la seguridad del tratamiento y las dosis adecuadas para cada persona.

"Los resultados hasta ahora son muy positivos y nos invitan a ser optimistas en relación con el ensayo clínico que está en marcha", señala la investigadora Raffaella Iurlaro. Sin embargo, el desarrollo de los ensayos y la posterior comercialización del fármaco podrían durar años.

SEGURO QUE TE INTERESA:

La inteligencia artificial puede ayudar a detectar el cáncer de mama con más precisión