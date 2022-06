El cáncer de recto de todos los pacientes de un ensayo desapareció con una nueva inmunoterapia

La vida de cuatro pacientes estadounidenses con cáncer colorrectal ha cambiado por completo. Mediante un nuevo sistema desarrollado por el Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, MSK, la enfermedad ha desaparecido completamente.

Sascha Roth fue la primera paciente que se sometió a un tratamiento de seis meses de inmunoterapia en el MSK. Después de este proceso, las pruebas no mostraron evidencia de cáncer, por lo que los médicos del centro decidieron no someter a Roth a radioterapia.

En qué consiste esta inmunoterapia

Este novedoso tratamiento de inmunoterapia, basado en el fármaco dostarlimab, aprovechaba el propio sistema inmunitario del paciente como aliado contra el cáncer. De esta forma, se ha logrado vencer al cáncer rectal que no se hubiera propagado a otros tejidos en cuatro pacientes con una mutación genética específica.

Estos mismos resultados notables se han repetido en 14 personas para las que el cáncer de recto ha desaparecido después de aplicarles el tratamiento de inmunoterapia. Además, estos pacientes no han necesitado otros tratamientos comunes como la radiación, la cirugía o la quimioterapia.

Por otra parte, los pacientes tratados se han mantenido sin cáncer durante los dos años de seguimiento siguientes desde el tratamiento. Aunque los doctores Luis Diaz y Andrea Cercek comprenden que es un ensayo pequeño, publicaron los resultados de su investigación en 'The New England Journal of Medicine' y consideran que es "gratificante" el poder curar a sus pacientes.

Dos ideas clave para desarrollar la inmunoterapia

La investigación de los doctores Cercek y Diaz se basó en dos ideas clave. La primera era averiguar con precisión qué pacientes se beneficiarían más de la inmunoterapia para recibirla de inmediato. Eran los que tenían tumores con una composición genética conocida como "reparación deficiente de errores de emparejamiento" o MMRd.

"Un tumor MMRd desarrolla un defecto en su capacidad para reparar ciertos tipos de mutaciones que ocurren en las células. Cuando esas mutaciones se acumulan en el tumor, estimulan el sistema inmunitario, que ataca las células cancerosas cargadas de mutaciones", explicó el Dr. Diaz.

Por otro lado, los médicos intentaron ayudar al sistema inmunitario de cada paciente a superar el cáncer de recto, ya que las células cancerosas son capaces de desactivar las células inmunitarias y facilitar el crecimiento del tumor.

Un agente de inmunoterapia llamado inhibidor de puntos de control liberaba el freno de una célula inmunitaria para que reconociera y ataque a las células cancerosas. "Cuando se quitan los frenos a las células inmunitarias, las células MMRd se ven especialmente extrañas porque tienen muchas mutaciones. Entonces las células inmunitarias atacan con mucha más fuerza", detalló Cercek.

Así demostraron que su tratamiento era exitoso en los pacientes con cáncer colorrectal en metástasis.

El cáncer desapareció tras la inmunoterapia

Los resultados del novedoso tratamiento sorprendieron incluso a los doctores Cercek y Diaz. "La inmunoterapia redujo los tumores mucho más rápido de lo que esperaba", declaró la doctora Cercek. Además, ambos investigadores resaltaron que los pacientes se empezaron a encontrar mejor a los pocos días del tratamiento y se mostraron muy sorprendidos y contentos cuando les comunicaron que su tumor había desaparecido.

"La parte más emocionante de esto es que cada uno de nuestros pacientes solo ha necesitado inmunoterapia. No hemos irradiado a nadie, y no hemos sometido a nadie a cirugía. Han conservado la función intestinal normal, la función de la vejiga, la función sexual, la fertilidad. Las mujeres tienen su útero y sus ovarios", finalizó la doctora.

