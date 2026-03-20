Decir palabrotas durante el ejercicio aumenta el rendimiento físico

Quien haya pisado un gimnasio sabe que no todo son silencios y música motivadora y machacona. Entre series duras, respiraciones forzadas y caras de sufrimiento, a veces se escapan gruñidos… y alguna que otra palabrota. Puede parecer postureo o simple desahogo, pero resulta que no es solo ruido: soltar tacos mientras haces esfuerzo puede ayudarte a rendir mejor.

Un estudio realizado por investigadores de las universidades de Keele y Alabama quiso comprobar si decir palabrotas durante el ejercicio tenía algún efecto real. Para ello, pidieron a varios voluntarios que realizaran un ejercicio de fuerza mientras repetían una palabra. Algunos usaban una palabra neutra y otros una palabrota elegida por ellos mismos.

El resultado fue claro: quienes decían tacos aguantaban más tiempo el esfuerzo. No solo eso, también declaraban sentirse más motivados, con mejor estado de ánimo y menos pendientes del cansancio. En otras palabras, el taco funcionaba como una distracción mental que hacía el esfuerzo más llevadero.

Este efecto también puede estar relacionado con la forma en la que el cerebro procesa el lenguaje emocional. Las palabrotas no se gestionan igual que el resto del vocabulario: están más conectadas con áreas vinculadas a la emoción y la respuesta instintiva. Por eso, al usarlas en un momento de esfuerzo, pueden activar una respuesta más intensa que ayuda a superar el límite percibido.

Los científicos creen que las palabrotas reducen la inhibición y aumentan la activación. Al pensar menos en el dolor o en las consecuencias del esfuerzo, el cuerpo se suelta y empuja un poco más. Eso sí, no se trata de perder el control ni gritar como si no hubiera mañana.

También conviene tener en cuenta el contexto. Aunque pueda tener beneficios puntuales en el rendimiento, no todos los entornos son adecuados para expresarse así. En espacios compartidos como el gimnasio, el respeto hacia los demás sigue siendo clave, por lo que encontrar un equilibrio entre desahogo y convivencia es fundamental.

Conclusión: si se te escapa un taco levantando peso, no es mala educación. Puede que sea tu cerebro ayudándote a apretar un poco más.