Está demostrado que dormir la siesta ofrece múltiples beneficios. No obstante, ¿cuántos minutos debería durar la misma para que sea así? ¿Y acaso existe una hora ideal para tomarla? ¿Cómo afecta a nuestro cuerpo? No son pocos los interrogantes que siguen pendientes de responder y tras realizas diversos estudios, expertos de la NASA y de la Universidad de Bristol han explicado detalladamente algunas de las respuestas acerca de dormir la siesta y las precisamos en el vídeo.

Los españoles dormimos, de media, una hora de siesta diaria, según afirma la Asociación Española de la Cama y alrededor de un 70% de estas personas la realizan en el sofá. En ocasiones anteriores te hemos contado algunos de los beneficios que puede ofrecer dormir siestas no demasiado largas como la prevención del estrés, la mejora de la circulación, de las habilidades motoras y de la atención… Además pueden ayudar a reducir la tensión corporal y por tanto, ayudan a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, al mismo tiempo y como todo, no es bueno en exceso, ya que puede aumentar el riesgo de prevalencia de diabetes tipo 2 y valores de grasa mas alto en el cuerpo. En este vídeo te revelamos más detalles sobre el tema de la siesta, tan sagrado para muchos, para que no falte ni un dato.

Para muchas personas, la siesta no puede faltar en su rutina si debe estar con la energía al 100% y rendir al máximo. Cuando es en su justa medida, dormir en mitad del día recompone al organismo y lo prepara para pasar las siguientes horas del día como nuevo. La misma palabra "siesta" significa en latín "sexta", es decir, la sexta hora. De las doce horas en las que estaban divididos los días en la Antigua Roma, la hora sexta quería decir la mitad del día. Si aún te faltan detalles por conocer, independientemente de lo amante que seas de las siestas, descúbrelo dando al play.

