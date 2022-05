Cuál es la mejor arma para ligar según los expertos

Un estudio de la Universidad de Ciencia de Noruega y de las estadounidenses Bucknell y Estatal de Nueva York ha estudiado qué tipo de coqueteo funciona mejor a la hora de intentar atraer a otra persona. Además de percibir diferencias entre géneros y la intencionalidad del flirteo, la investigación ahonda sobre qué comportamiento es el que triunfa independientemente de lo que pretenda una persona.

Los científicos se han centrado en investigar qué técnica de ligar funciona en cada situación y a qué géneros. Además, ha identificado qué técnicas o actitudes son más útiles para cada género dependiendo de la intencionalidad del individuo: si quiere obtener una relación a corto o largo plazo con su interlocutor.

Gestos que funcionan a la hora de ligar

"El coqueteo se puede hacer tanto verbal como no verbalmente", comenta Joel Wade, profesor de la Universidad de Bucknell y coautor del estudio a 'Norweigan SciTech News'. Sin embargo, no todos los gestos demuestran lo mismo de cada persona que los hace y no siempre son entendidas las intenciones de cada uno.

Por ejemplo, las señales que realizan las mujeres para señalar que están sexualmente disponibles funcionan más para las féminas que buscan una relación corta. Además, en términos de relaciones esporádicas, gestos más cariñosos como un abrazo o un beso en la mejilla no funcionan en este contexto.

Por otro lado, el estudio muestra que signos como la "generosidad y la voluntad de comprometerse funcionan mejor para los hombres que buscan una relación a largo plazo". Asimismo, la investigación defiende que los hombres que quieran una relación más duradera no deberían parecer tacaños.

El arma que siempre funciona para ligar: el humor

Sin importar el tipo de relación que se busque o el género de cada persona, el humor y su buen uso es la herramienta estrella para ligar. Por ejemplo, para las mujeres resulta "muy importante" que su potencial pareja les muestre que es divertido.

"La gente piensa que el humor, o ser capaz de hacer reír a otra persona, es más efectivo para los hombres que buscan una relación a largo plazo. Es menos eficaz para las mujeres que buscan una aventura de una noche. Pero reírse o reírse tontamente de los chistes de la otra persona es una táctica de flirteo efectiva para ambos sexos", explica el coautor Leif Edward Ottesen Kennair.

Asimismo, el investigador recuerda otros gestos que resultan importantes y efectivos a la hora de coquetear, como sonreír y establecer contacto visual con la pareja potencial.

Cómo se realizó el estudio

Para llevar a cabo la investigación, los científicos encuestaron a cerca de 1.000 estudiantes de Noruega y Estados Unidos. Los participantes calificaron cuán efectivos fueron 40 tipos diferentes de coqueteo para una relación a largo o corto plazo, y si el coqueteo era hombre o mujer.

"Las diferencias individuales en edad, religiosidad, extroversión, atractivo personal y preferencias por las relaciones sexuales a corto plazo tuvieron poco o ningún efecto sobre la eficacia de las diversas tácticas de coqueteo que consideraban los encuestados", comenta otro de los autores noruegos, Mons Bendixen.

Por otra parte, los científicos apoyan su investigación en hallazgos previos. "Los hallazgos encajan perfectamente con lo que sabemos de la literatura sobre autopromoción. También parece que el coqueteo es prácticamente igual en Estados Unidos y Noruega", sostiene Kennair.

Los investigadores defienden que, en su mayoría, las personas de ambos países utilizan las mismas técnicas y se fijan en aspectos similares: "el lenguaje corporal de las personas, el contacto inicial y el grado de generosidad".

Esto indica que el coqueteo efectivo es en gran parte universal, lo cual no es sorprendente ya que las motivaciones para encontrar pareja son en parte biológicas, explica Wade. Sin embargo, esto también muestra que las personas afinan sus técnicas de coqueteo según lo que se enfatiza en su cultura, lo cual es una estrategia inteligente y flexible, agrega la coautora estadounidense Rebecca Burch.

