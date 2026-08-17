Este asteroide gigante pasará rozando la Tierra en 2029: ¿estamos en peligro?

El asteroide 99942 Apophis protagonizará el 13 de abril de 2029 uno de los encuentros más espectaculares entre un objeto espacial de gran tamaño y la Tierra. La roca, de unos 340-375 metros de diámetro, pasará a apenas 32.000 kilómetros de la superficie terrestre, una distancia incluso inferior a la que separa nuestro planeta de muchos satélites en órbita geoestacionaria.

Pero, pese a lo cerca que estará, no existe riesgo de que Apophis impacte contra la Tierra. Las observaciones realizadas durante años han permitido descartar un choque durante este acercamiento y durante al menos los próximos 100 años.

La verdadera importancia del encuentro está en que permitirá estudiar en directo cómo responde un asteroide de estas dimensiones cuando se acerca tanto a un planeta. La gravedad terrestre ejercerá sobre Apophis unas fuerzas capaces de modificar ligeramente su trayectoria y su rotación y, según los modelos, incluso provocar movimientos en su superficie, como deslizamientos y pequeños terremotos internos.

Precisamente ahí aparece una posibilidad inesperada que podría complicar el experimento: la basura espacial.

Los investigadores Giulia Schettino y Alessandro Rossi han estudiado qué podría ocurrir si Apophis se encuentra con alguno de los objetos. El asteroide atravesará una región próxima a la órbita geoestacionaria, donde existe una gran cantidad de satélites y restos de misiones espaciales.

Las simulaciones contemplan tanto objetos catalogados como fragmentos demasiado pequeños para ser detectados actualmente desde la Tierra. Aunque la mayoría de los escenarios analizados no muestran ninguna colisión, los investigadores identificaron una posibilidad reducida de que algún fragmento pueda pasar muy cerca o incluso impactar contra Apophis.

Un choque de este tipo no supondría ningún peligro para nuestro planeta ni tendría capacidad para desviar el asteroide hacia la Tierra. Sin embargo, podría crear un pequeño cráter y una nube de material expulsado de su superficie.

El acercamiento de 2029 constituye una oportunidad científica excepcional porque los investigadores podrán observar cómo las fuerzas gravitatorias de nuestro planeta modifican un asteroide de este tamaño. La Agencia Espacial Europea prepara la misión Ramses, que se encontrará con Apophis antes de su paso por la Tierra y lo acompañará durante el encuentro para estudiar sus cambios.

La NASA también enviará OSIRIS-APEX, la antigua OSIRIS-REx que visitó el asteroide Bennu, para estudiar Apophis después de su aproximación. La nave podrá analizar su superficie y observar los cambios provocados por el encuentro con la Tierra.