¿Qué les ocurre a los animales durante un eclipse solar?

El próximo 12 de agosto se va a vivir un momento único cuando la Luna se coloque entre la Tierra y el Sol y provoque un eclipse solar visible desde España. Pero no seremos los únicos en notar el cambio: muchos animales también reaccionarán ante este evento. Te contamos los detalles.

Según el medio The Conversation, la explicación está en los relojes biológicos, unos sistemas internos que permiten a los seres vivos organizar sus actividades siguiendo los ciclos del planeta, especialmente el de luz y oscuridad. Estos ritmos regulan procesos como el sueño, la alimentación, la reproducción o la actividad diaria.

La luz del amanecer es una de las señales más importantes para ajustar estos relojes internos. Por eso, aunque un eclipse pueda generar una oscuridad similar al anochecer, su duración es demasiado corta para desajustar el ritmo biológico de los animales. Lo que ocurre son respuestas inmediatas ante un cambio ambiental inesperado.

Uno de los grupos que más llama la atención son los insectos. Durante eclipses anteriores, algunas especies diurnas como mariposas u hormigas redujeron su actividad y buscaron refugio, mientras que algunos animales nocturnos comenzaron a comportarse como si hubiera llegado la noche. Incluso se han observado grillos cantando o polillas saliendo de sus escondites.

Las abejas también reaccionan de forma llamativa. La desaparición de la luz puede provocar que reduzcan sus vuelos de búsqueda de alimento y regresen a la colmena, como si el día hubiera terminado. Sin embargo, durante las fases parciales del eclipse algunas obreras han mostrado una gran capacidad de adaptación ajustando sus patrones de vuelo.

En el caso de las aves, algunas especies reducen el vuelo, dejan de cantar o interrumpen la alimentación durante la fase de mayor oscuridad. Tras la vuelta de la luz, algunos pájaros recuperan su actividad habitual como si estuviera amaneciendo de nuevo. Aun así, las respuestas varían mucho entre especies e incluso entre individuos.

Los mamíferos también pueden notar el fenómeno. Algunos animales nocturnos, como los murciélagos, pueden salir de sus refugios durante un eclipse total, mientras que animales de granja como vacas u ovejas pueden abandonar temporalmente el pastoreo y dirigirse hacia sus establos. En cambio, perros y gatos suelen mostrar poca reacción, ya que están acostumbrados a los cambios provocados por la actividad humana y la iluminación artificial.

Los científicos explican que estas respuestas no significan que los animales "piensen" que ha llegado la noche ni que sus relojes internos se reinicien. Se trata de un fenómeno conocido como masking: un cambio directo en el comportamiento provocado por una señal ambiental, en este caso la ausencia repentina de luz.