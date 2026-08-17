Qué es la mano de aguacate: la lesión que puede acabar en cirugía por cortar mal esta fruta

Cortar un aguacate parece una tarea sencilla, pero hacerlo de forma incorrecta puede acabar en urgencias. Es lo que se conoce como mano de aguacate o avocado hand, un término que se utiliza para describir las lesiones que se producen al cortar o manipular esta fruta con un cuchillo.

El Hospital Universitario de Schleswig-Holstein, en Alemania, ha alertado del aumento de estos casos. Entre 2020 y mediados de 2026, el centro ha registrado más de 80 lesiones de este tipo en sus servicios de urgencias. La cifra pasó de ocho casos en 2020 a 21 en 2025. Aunque se trata de una muestra pequeña, el hospital considera que existe una tendencia al alza.

Además, las mujeres representan el 81,9% de los casos registrados y 44 de las personas atendidas tenían entre 20 y 29 años. En muchos casos, las heridas requieren una intervención quirúrgica y algunas incluso necesitan técnicas de microcirugía.

¿Cómo se produce?

El problema suele aparecer cuando se sostiene el aguacate con una mano mientras se utiliza un cuchillo para cortar la pulpa o para retirar el hueso. Si la hoja resbala, puede acabar clavándose en la palma o en los dedos.

Y el corte puede ser más serio de lo que parece. Bajo la piel de la mano se encuentran tendones, nervios y vasos sanguíneos, por lo que una herida profunda puede provocar daños importantes y afectar a la movilidad o sensibilidad de los dedos.

Por eso, los especialistas recomiendan no cortar el aguacate mientras se sostiene en la mano. Lo más seguro es colocarlo sobre una tabla de cortar. Para retirar el hueso, también es preferible utilizar una cuchara en lugar de clavar el cuchillo y hacer palanca.