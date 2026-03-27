Comer lo mismo todos los días puede tener un efecto sorprendente en la pérdida de peso

La repetición en la dieta podría ser una aliada inesperada para perder peso. Un estudio reciente sugiere que comer los mismos platos cada día puede ayudar a adelgazar más que seguir una alimentación variada, al facilitar la constancia y el control de calorías.

La investigación, basada en el seguimiento de 112 personas con sobrepeso dentro de un programa de pérdida de peso, observó que quienes mantenían comidas similares y una ingesta calórica estable lograban mejores resultados. En concreto, perdieron una media del 5,9% de su peso corporal, frente al 4,3% de quienes variaban más su dieta.

Los expertos apuntan a que repetir comidas reduce la "fatiga de decisión", es decir, el esfuerzo mental de elegir qué comer cada día. En un entorno lleno de opciones poco saludables, establecer rutinas puede hacer que las elecciones sanas sean más automáticas y sostenibles en el tiempo.

Además, el estudio señala que incluso pequeñas variaciones diarias en las calorías pueden influir en los resultados: por cada diferencia de 100 calorías entre días, la pérdida de peso disminuía ligeramente.

Sin embargo, los investigadores advierten que estos resultados no significan que la variedad no sea importante. Una dieta equilibrada sigue siendo clave para la salud, y repetir comidas solo sería beneficioso si estas son nutritivas. Por ello, recomiendan consultar con un profesional antes de realizar cambios importantes en la alimentación.