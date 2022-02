El cohete que se estrellará contra la Luna no es de SpaceX, según el astrónomo Bill Gray

El astrónomo Bill Murray, autor del blog 'Project Pluto', anunció a principios de febrero que un cohete propiedad de la empresa SpaceX impactaría contra la Luna el próximo 4 de marzo. Sin embargo, el pasado 12 de febrero compartió en su página web que había cometido un error, y que ningún propulsor Falcon 9 de la empresa de Elon Musk se estrellaría contra el satélite.

Esto quiere decir que, en lugar de ser el Falcon 9 lanzado al espacio en 2015 para poner en órbita un satélite meteorológico, se trata de una misión china. Concretamente, Murray detalla que sería un cohete Gran Marcha 3C, lanzado por la misión Chang'e 5-T1 en octubre de 2014.

Sin embargo, no fue el propio Gray quien se dio cuenta de su error. Fue Jon Giorgini, un ingeniero del Jet Propulsoion Laboratory, departamento de la NASA de creación y operación con misiones espaciales no tripuladas. Giorgini transmitió a Gray que la trayectoria de la nave Falcon 9, la parte medidora de la climatología denominada DSCOVR, no se acercó a la Luna y que, por lo tanto, sería extraño que ahora se acercara tanto como para estrellarse contra el satélite.

"Impulsado por el correo electrónico de Jon, busqué en mis archivos de correo electrónico para recordar por qué identifiqué originalmente el objeto como la etapa DSCOVR en primer lugar, hace siete años", escribió en su blog. Gray comentó también que hizo la indagación con total confianza y que, usando datos del rastreador de objetos cercanos a la Tierra Catalina Sky Survey, al principio pensó que se trataba de la nave lanzada por SpaceX.

Además, Gray relata en su publicación que un astrónomo de Brasil y varios investigadores, junto con el propio Gray, descubrieron que el objeto identificado estaba fabricado por el hombre y pertenecía al Falcon 9. Los científicos aceptaron dicha interpretación porque el objeto avistado tenía el brillo que esperaban y apareció en el momento adecuado.

Observación no concluyente

Gray ha admitido en su página web que la evidencia que creían como cierta era, en realidad, circunstancial. "Debería haber notado algunas cosas extrañas", ha argumentado. "En su punto más alto, estaría cerca de la órbita de la luna; en su punto más bajo (perigeo), alrededor de un tercio de esa distancia. Hubiera esperado que el perigeo estuviera cerca de la superficie de la tierra. El perigeo parecía bastante alto", ha añadido.

Sin embargo, al recibir el correo de Giorgini y revisar los lanzamientos previos a 2015, Gray llegó a Chang'e 5 T1. Para llegar a esta conclusión, el astrónomo se basó en la ejecución de la órbita de la nave proyectada a través del tiempo.

Gray considera esta nueva teoría como una evidencia "circustancial" pero "bastante convincente". Asimismo, y tal y como recoge en su página, el astrofísico Jonathan McDowell también coincide con esta teoría.

¿Podrá apreciarse en la Tierra esta colisión?

El cohete Chang'e 5 T1 se estrellará contra la Luna el viernes 4 de marzo a las 7:25 am en horario EDT (sobre las 13.35 en la península y las 12.35 en las Islas Canarias).

Ante la pregunta de si se podrá apreciar este impacto desde la Tierra, Gray fue claro y afirmó que no se podrá ver desde el planeta. Sin embargo, este accidente podría aportar datos valiosos a los astrofísicos y estudiantes del espacio como el comportamiento de un impacto en la superficie lunar.

