India intentará aterrizar en la Luna en agosto

Son varios los países y agencias espaciales los que se encuentran en plena carrera por el conocimiento y descubrimiento del espacio. Además, en los últimos años, famosos como Elon Musk han creado empresas que se dedican a fabricar cohetes y lanzar misiones para convertir los viajes al espacio en turismo espacial.

En cuanto a la Luna, en la historia han sido ocho los países que han intentado enviar al astro misiones, aunque no todas ellas han sido exitosas. La India, por ejemplo, lanzó su primera expedición en 2008, un impacto no tripulado que fue un éxito. Sin embargo, la misión programada para 2019, la Chandrayaan 2, no fue tan exitosa como la anterior.

Cuando este cohete se estrellón contra la Luna al terminar su aterrizaje, la Organización de Investigación Espacial India, ISRO, anunció su intención de lanzar otra misión para intentar llegar al satélite de nuevo. Sin embargo, y tal y como informan desde The Times of India, la pandemia del coronavirus frenó este tipo de misiones y su lanzamiento se retrasó.

Ahora el país pretende realizar un alunizaje en el satélite de la Tierra en una misión no tripulada que se espera llevar a cabo en agosto, Chandrayaan 3.

Mejoras respecto a la misión de 2019

Para asegurarse de que la misión Chandrayaan 3 tenga éxito, la ISRO ha realizado varios cambios en su diseño para mejorar su aterrizaje en la superficie lunar. Por ejemplo, para reducir su peso, la nave no incluirá un orbitador con capacidad científica. "Su trabajo solo se limitará a llevar el módulo de aterrizaje a la Luna, supervisarlo desde su órbita y comunicarse entre el módulo de aterrizaje y la estación terrestre", comentó Sreedhara Panicker Somanath, el presidente de ISRO.

Sin embargo, la organización espacial india no ha publicado más detalles sobre el lanzamiento o sus tiempos: ni cuándo alcanzará la órbita lunar ni cuándo aterrizará en la superficie del satélite. En teoría, el lanzamiento de la misión Chandrayaan 3 será en agosto y su aterrizaje se situará en la región polar sur de la Luna.

Tal y como indican en The Times of India, si esta misión concluye con éxito, India se convertiría en el cuarto país en aterrizar con éxito en la Luna, tras Estados Unidos, Rusia y China.

