Cinco causas de hinchazón que no tienen nada que ver con intolerancias alimentarias

Sentirse hinchado es una molestia frecuente: el abdomen se nota lleno, tenso e incómodo. Muchas personas asumen que se trata de una intolerancia alimentaria y empiezan a eliminar gluten, lácteos u otros alimentos de su dieta. Sin embargo, los expertos advierten de que esa no siempre es la causa.

Tal y como revela el medio Mirror, el NHS (Servicio Nacional de Salud del Reino Unido) señala que la causa más común de la hinchazón es la acumulación de gases en el intestino. Esto puede deberse a ciertos alimentos y bebidas, a tragar aire al comer o a problemas digestivos. Aun así, no implica necesariamente una intolerancia.

Una experta dietista explicó en TikTok que en consulta ve con frecuencia cómo los pacientes eliminan alimentos demasiado rápido. "La hinchazón suele estar más relacionada con cómo funciona el intestino que con un alimento concreto", advierte.

Según la especialista, estas son cinco causas frecuentes de hinchazón que no tienen que ver con intolerancias alimentarias:

Estreñimiento.

Comer demasiado rápido, lo que favorece la entrada de aire.

Estrés, que altera la función digestiva.

Cambios hormonales, especialmente en mujeres.

Aumentar la fibra de forma brusca, más de lo que el cuerpo está acostumbrado.

El NHS también recuerda que la hinchazón persistente puede estar asociada a afecciones como la enfermedad celíaca o el síndrome del intestino irritable (SII). En casos menos frecuentes, puede ser un signo de problemas más graves, como el cáncer de ovario.

Para aliviar la hinchazón, los especialistas recomiendan:

Hacer ejercicio con regularidad.

Comer más despacio y masticar con la boca cerrada.

Beber suficiente agua.

Priorizar fibra soluble si hay estreñimiento (como avena o linaza).

Optar por comidas más pequeñas y frecuentes.

Masajear suavemente el abdomen de derecha a izquierda para facilitar la expulsión de gases.

Si la hinchazón no mejora con cambios en el estilo de vida o genera preocupación, lo más recomendable es acudir al médico para una valoración personalizada antes de hacer restricciones dietéticas por cuenta propia.