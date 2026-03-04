¿Por qué los gatos maúllan más a los hombres?

Si tienes gato y convives en pareja, seguramente hayas visto esta escena mil veces: entráis por la puerta y el gato apenas mira a una persona… pero al otro le dedica un concierto entero de maullidos. Parece cariño, atención o favoritismo, pero lo cierto es que los gatos no siempre "hablan más" porque quieran demostrar amor: muchas veces lo hacen porque quien está al otro lado no pilla las indirectas a la primera.

Un estudio de la Universidad de Ankara analizó el comportamiento real de gatos en su propia casa, grabando su reacción al reencontrarse con sus cuidadores. Querían averiguar qué factores influían en que maullaran más a unas personas que a otras. Revisaron de todo: edad del gato, sexo, raza, si era adoptado, si vivía solo o con más felinos… y nada de eso marcó la diferencia.

El único elemento que realmente se relacionó con la cantidad de maullidos fue el género del cuidador. Los gatos maullaban mucho más a los hombres. ¿La razón? Todo apunta a que, de media, las mujeres son más rápidas interpretando vocalizaciones felinas y responden antes a lo que el gato necesita. Vamos, que con un pequeño gruñidito ya entienden si quiere comida, agua, cariño o espacio. Con los hombres, en cambio, los gatos parecen sentir que tienen que "explicarse" más.

Gato con su dueña | Freepik

Obviamente, cada persona y cada gato es un mundo. Pero este estudio sugiere que, cuando tu gato maúlla sin parar al llegar a casa, quizá no te esté diciendo "te adoro", sino algo más práctico: "¿me haces caso de una vez, por fa?".

Este matiz cambia bastante la lectura emocional que solemos hacer del comportamiento felino. Tendemos a interpretar los maullidos como una muestra directa de afecto, cuando en realidad forman parte de un sistema de comunicación muy adaptado a la convivencia con humanos. A diferencia de lo que ocurre entre gatos —que usan más el lenguaje corporal y los olores— el maullido adulto está especialmente dirigido a nosotros. Es, en cierto modo, un "idioma" aprendido para interactuar con quienes no comparten su código natural.

También invita a reflexionar sobre cómo proyectamos nuestras expectativas en los animales. Si uno maúlla más a una persona concreta, es fácil etiquetarlo como favoritismo. Pero puede ser simplemente eficiencia comunicativa: insiste más con quien responde más lento. Eso no implica menos vínculo, sino una estrategia distinta. Al final, la relación con un gato no se mide por el volumen del recibimiento, sino por la calidad de la interacción diaria, la confianza y la seguridad que percibe en casa.