Tu plato no se cayó al suelo por torpeza, sino por física

Seguro que más de una vez has visto cómo un plato, un vaso o incluso una galleta se te escapa de las manos y acaba hecho mil pedazos. Y la primera reacción suele ser echarle la culpa a la torpeza o a la mala suerte. Pero, en realidad, detrás de ese caos que parece totalmente aleatorio hay una explicación mucho más elegante: la física lleva tiempo intentando descifrar por qué los objetos se rompen como se rompen… y ahora tenemos una respuesta bastante sólida.

El investigador Emmanuel Villermaux, de la Universidad Aix-Marseille, ha propuesto una ecuación capaz de describir el patrón de fragmentación de prácticamente cualquier sólido que pueda romperse. Da igual que sea un plato de cristal, una roca, un trozo de pasta seca o incluso restos que flotan en el océano: todos siguen un comportamiento común que mezcla geometría, dinámica y desorden.

En vez de fijarse en cada grieta por separado, Villermaux analizó los resultados finales: los fragmentos. Y descubrió que la mayoría de roturas reales tienden hacia un escenario de “máximo azar”, donde el objeto se divide en muchos trozos irregulares. Esto es lo que explica que un plato no se parta normalmente en cuatro piezas perfectas, sino en una mezcla caótica de fragmentos grandes y pequeñas astillas.

Su modelo funciona sorprendentemente bien en materiales rígidos y fragmentaciones espontáneas, y abre la puerta a entender mejor procesos industriales, geológicos e incluso astrofísicos. Así que no, tu plato no se rompió por mala suerte: simplemente obedeció a una regla universal de la física.

Lo fascinante de este enfoque es que convierte algo cotidiano y aparentemente trivial en una manifestación de leyes profundas. Cuando vemos los fragmentos esparcidos por el suelo, percibimos desorden; sin embargo, ese desorden tiene estructura estadística. La distribución de tamaños, la forma de las grietas y la proporción entre piezas grandes y pequeñas responden a principios que también aparecen en fenómenos naturales mucho más complejos. La rotura de un objeto doméstico y la fragmentación de una roca tras un desprendimiento comparten, en esencia, el mismo lenguaje físico.

Además, comprender estos patrones no es solo una curiosidad académica. En la industria, por ejemplo, predecir cómo se fragmenta un material puede ayudar a optimizar procesos de trituración o mejorar la resistencia de ciertos productos. En geología, permite interpretar cómo se desintegra una formación rocosa; y en el ámbito espacial, ayuda a modelizar qué ocurre cuando dos cuerpos colisionan. Así que la próxima vez que algo se haga añicos, quizá merezca la pena verlo con otros ojos: más que caos, es física en acción.