MECÁNICA CUÁNTICA
¿Qué es la computación cuántica y por qué es tan importante?
Se trata de una tecnología emergente que en vez de utilizar procesamientos normales hace uso de las leyes de mecánica cuántica para procesar información.
Publicidad
La computación cuántica es una tecnología que utiliza las leyes de la mecánica cuántica para procesar información. Destaca por su alta velocidad, por lo que podría transformar industrias enteras y ofrecer soluciones hasta ahora impensables.
Las computadoras cuánticas se diferencia de las computadoras tradicionales por usar cúbits, unas unidades básicas capaces de ser 0, 1 o ambos a la vez. Esto es posible gracias a la superposición, que permite que la máquina procese muchas posibilidades de forma simultánea.
En lugar de transistores y electricidad, los ordenadores cuánticos usan partículas subatómicas y fenómenos cuánticos para procesar información. Se trata de una tecnología importante porque puede resolver problemas complejos, agilizar el desarrollo de medicamentos y simular moléculas.
También permite crear nuevos materiales y mejorar procesos industriales o tecnologías de energía. Incluso incluso podría cambiar la ciberseguridad exigiendo sistemas resistentes a ataques cuánticos.
Publicidad