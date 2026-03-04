Lo de "si lo recoges rápido no pasa nada" era mentira, y esta científica lo prueba

Durante años hemos vivido creyendo que éramos más listos que la física, la biología y hasta que el propio suelo de la cocina. Se te cae un trozo de comida, haces un gesto ninja para recogerlo y te convences de que no ha pasado nada porque "han sido tres segundos". Pues bien: resulta que ese mantra que repetimos desde pequeños no se sostiene por ningún lado, y una científica española lo ha dejado clarísimo.

La bioquímica Teresa Arnandis, conocida en redes como ladyscienceofficial, ha demostrado en un experimento de laboratorio que la famosa regla de los tres segundos es, básicamente, un mito con patas. Para comprobarlo, comparó dos trozos del mismo alimento: uno que había tocado el suelo y otro que no. Ambos fueron colocados en placas de Petri con agar, esa gelatina vegetal que permite observar qué sucede a nivel microbiológico.

Tras incubarlos a 37 grados, el resultado fue evidente incluso sin ser experto: el que cayó al suelo estaba lleno de colonias bacterianas, mientras que el que no se había caído apenas mostraba contaminación.

Arnandis remata el experimento con una frase que deja poco margen a interpretaciones: "Lo que cae al suelo no se come". Y no lo dice solo ella: el propio Departamento de Agricultura de Estados Unidos ya advierte que no existe evidencia de que los alimentos estén libres de bacterias aunque los recojas en menos de cinco segundos.

Más allá de lo llamativo del experimento, lo interesante es cómo desmonta una creencia popular que se ha transmitido casi como una ley universal en muchas casas. La llamada "regla de los tres segundos" no tenía realmente base científica sólida, pero funcionaba como una especie de atajo mental para tranquilizarnos. El gesto rápido de recoger la comida no elimina el contacto inicial, y ese contacto (aunque sea instantáneo) puede ser suficiente para que microorganismos pasen del suelo al alimento. No se trata de dramatizar, sino de entender que las bacterias no necesitan cronómetro.

También conviene recordar que el suelo de una cocina, por limpio que parezca, no es un entorno estéril. Incluso tras fregar, pueden quedar restos microscópicos invisibles al ojo humano. El experimento de Teresa Arnandis no hace más que evidenciar algo lógico desde el punto de vista microbiológico: el intercambio ocurre por contacto, no por tiempo de permanencia. La conclusión, aunque poco romántica para quienes odian desperdiciar comida, es clara: confiar en la rapidez no sustituye a la higiene.