Muy atento a la luna llena de marzo porque no viene sola: también habrá un eclipse lunar total

La luna llena de marzo trae una sorpresa para todos los amantes del cielo. Conocida este mes como Luna de Gusano, coincidirá con un eclipse lunar total que podrá verse en muchas regiones del mundo. Te contamos los detalles.

Este 3 de marzo, el mismo día que hay luna llena, nuestro satélite se ocultará al pasar por la sombra de la Tierra.

Eclipse total lunar | Ramón Suárez Guerrero para iStock

Este fenómeno es popularmente conocido como "Luna de Sangre". Este término se utiliza para describir el tono rojizo que adquiere la luna. Cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, como sigue dándole la luz del Sol, se filtran las ondas más largas de la luz, precisamente en tonos rojos y anaranjados, que viajan más directamente a través de la atmósfera, y se bloquean las longitudes de onda más cortas, como el azul y el violeta, lo que da como resultado una luna de tonalidades rojizas.

¿Se verá desde España?

No. Cuando el eclipse alcance su máximo, en España será mediodía y la Luna estará por debajo del horizonte. El fenómeno será visible en directo desde el este de Asia, Australia, el océano Pacífico, Norteamérica, Centroamérica y buena parte de Sudamérica.

Sin embargo, desde España podrá disfrutarse la espectacular Luna de Gusano, nombre que recibe porque en esta época el suelo, ya sin hielo, comenzaba a ablandarse, por lo que volvían a verse las típicas lombrices de tierra.

Si el cielo está despejado y queremos verla en todo su esplendor, habrá que posicionarse en un lugar lo más oscuro posible y en plena naturaleza, sin objetos que nos impidan la visión.

Todas las lunas llenas del año

Este año, hay un total de 13 lunas llenas. Estas son las siguientes: