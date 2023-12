La ciencia de las servilletas de bar: hay un motivo por el que no limpian

Si quieres limpiarte las manos con las servilletas de papel en los bares, probablemente te encuentre con el efecto contrario, ya que su principal propósito no es ese. Estas servilletas, conocidas como servilletas de papel sulfito, están diseñadas para repeler líquidos y no para absorberlos.

Sus propiedades permeables no se deben a un fallo de fabricación, sino a un baño en productos derivados del ácido sulfúrico. Están planificadas para proteger las superficies de las mesas y evitar que los líquidos penetren en la servilleta. Resulta útil ya que evita que los líquidos penetren en la superficie cuando se coloca un vaso sobre ella.

Servilletas de papel / freepick | TecnoXplora

También están pensadas para manejar objetos pringosos, porque evitan que la grasa no traspase el material y no mancharnos. Aunque puede parecer ineficaces a la hora de limpiar, son muy útiles para prevenir manchas y no absorber líquido. Por ejemplo, al envolver un bocadillo con estas servilletas, la grasa puede transparentar el material, pero no lo humedecerá ni lo romperá como las de celulosa convencional.

Si creías que estas servilletas no servían, es totalmente mentira. Comprender su funcionalidad permite aprovechar al máximo su utilidad en situaciones donde prevenir manchas es prioritario.