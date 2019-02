Ya nadie podrá meterte en un grupo de WhatsApp sin tu permiso: así podrás evitarlo

Según ha podido saber la web especializada WABetaInfo, WhatsApp te preguntará muy pronto si deseas aceptar la invitación para entrar en un grupo en el que el administrador te quiera meter.

Y es que, reconozcámoslo: todos hemos metido alguna vez a una persona en un grupo sin preguntarle antes si realmente quería estar dentro o no. O hemos creado un grupo entre varias personas sin preguntarles sobre la conveniencia o no de estar en ese grupo. Esto podría tener los días contados.

En el caso de los grupos de padres y madres de los colegios el tema es aún peor, puesto que el administrador hace y deshace a su antojo y, en muchas ocasiones, ni siquiera se habla dentro de los temas que conciernen a la educación, sino que la conversación deriva en temas políticos o futbolísticos.

Con esta próxima novedad que va a implantar WhatsApp, todo esto se podrá remediar. No que se hable de política en un grupo de educación, claro, sino que te metan en ese grupo sin tu consentimiento. Ahora WhatsApp estaría trabajando en la misma función que ya tienen activada en WhatsApp Business: no permitir a los usuarios introducir a las cuentas de negocios dentro de los grupos a no ser que estos den su permiso explícito.

Esto es lo mismo que ahora quieren implementar también de cara a los usuarios normales de la aplicación, aunque, de momento, se encuentra en fase de pruebas.