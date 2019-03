Cómo evitar que WhatsApp descargue fotos y vídeos automáticamente y te deje sin megas

Puede ser que en más de una ocasión te hayas quedado sin datos y no tengas ni idea de en qué los has gastado. La culpa puede deberse a esasfotografías y vídeos que tus amigas y amigos no dejan de enviarte por WhatsApp, ya que estos archivos multimedia se descargan automáticamente por defecto.

La aplicación de mensajería móvil WhatsApp descarga por defecto todos los archivos multimedia que llegan a tu dispositivo a través de ella. Esta descarga automática puede provocar que estés gastando más datos móviles de lo que pensabas y sin que te des cuenta. Si quieres ponerle remedio, en este tutorial en vídeo de TecnoXplora te explicamos cómo puedes hacerlo.

Para evitar que esto te pase tan sólo tienes que abrir WhatsApp y seguir los pasos que te indicamos en el vídeo. De esta manera podrás elegir qué fotos y vídeos entran en la galería de tu teléfono móvil y estarás ahorrando datos de una manera sencilla.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

El simple gesto con el que podrás oír los audios de WhatsApp sin que los escuchen los demás

WhatsApp permite ahora localizar fotos que han sido compartidas en un chat

Ya nadie podrá meterte en un grupo de WhatsApp sin tu permiso: así podrás evitarlo