¿Utilizas Acrobat para ver PDF en tu PC? Actualízalo ahora o tu ordenador estará en peligro

El formato PDF es uno de los más utilizados en Internet, ya lo era antes de que la red de redes se extendiera por todo el mundo. Ahora que todo ocurre en las pantallas los formularios se han mudado del papel a estas pantallas gracias a aplicaciones como Adobe Acrobat, que disfrutamos tanto en su versión móvil como en la original que instalamos en nuestros ordenadores. Son muchos millones de usuarios los que utilizan habitualmente Acrobat de Adobe para ver sus PDF a diario, y en esta ocasión hemos conocido una importante vulnerabilidad que deberás resolver si quieres seguir utilizándolo con seguridad.

Actualización de Acrobat imprescindible para tu ordenador

Tal y como hemos conocido hoy gracias a INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, Adobe Acrobat DC, la versión gratuita que sirve para leer los archivos PDF, cuenta con una importante vulnerabilidad en varias versiones. Se trata de las siguientes:

Adobe Acrobat DC y Adobe Acrobat Reader DC, en la versión 2020.012.20048 y anteriores. Adobe Acrobat y Adobe Acrobat Reader 2020, en la versión 2020.001.30005 y anteriores. Adobe Acrobat y Adobe Acrobat Reader 2017, en la versión 2017.011.30175 y anteriores.

PDF | Photo by Plush Design Studio on Unsplash

Todas estas versiones están afectadas tanto en los sistemas operativos Windows como Mac, que son las versiones mayoritarias cuando se trata de ver los archivos PDF desde un ordenador de escritorio. Estamos hablando de vulnerabilidades que han sido descritas como críticas, por lo que hay que actualizar inmediatamente estas versiones si es que no lo habéis hecho ya. No se especifican las consecuencias de estas vulnerabilidades, pero por el nivel máximo de peligrosidad ya podemos entender que no es seguro mantener estas versiones sin actualizar en nuestro ordenador.

¿Cómo actualizar Adobe Acrobat?

No tienes por qué saber cómo se buscan o fuerzan las actualizaciones, pero en este caso ante la gravedad de la vulnerabilidad es mejor no esperar demasiado tiempo para actualizar la aplicación. Es algo bastante sencillo que podemos hacer rápidamente. Para ello debemos seguir estos pasos:

Abre Adobe Acrobat

Pulsa sobre “Ayuda” en el menú superior

Selecciona “Buscar actualizaciones”

Espera al resultado de la búsqueda. Puede que de momento no se encuentren nuevas actualizaciones, si es así, insiste en las próximas horas, ya que lo normal es que se encuentre disponible. Si acabas de descargarte Acrobat, lo más normal es que la versión que hayas descargado ya integre los últimos parches y que cuando hagas una búsqueda no aparezca ningún resultado de actualización nueva. Por tanto esos son los pasos a seguir para poder garantizarse que Acrobat no se convierte en una fuente de malware o virus por mantener activas las brechas de seguridad.

Buscando actualizaciones en Acrobat | Tecnoxplora

Lamentablemente estos problemas de seguridad suelen ser habituales en muchas aplicaciones presentes en el mercado. Pero no por ello debemos subestimar estas amenazas. Mantener el software actualizado, sea cual sea el sistema operativo y el dispositivo, es esencial para poder estar a salvo de las amenazas de los hackers, y Acrobat no es para nada una excepción.