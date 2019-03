Tinder lanza su versión web para cuando no puedas ligar por teléfono

Hemos elegido la fotografía de arriba para ilustrar el artículo porque ese toque 'vintage' de los que ligaban en plataformas como Match o eDarling en su pantalla de tubo hace diez años. Porque todavía quedan muchos adultos que no se han lanzado a usar Tinder -“eso son cosas de millenials”, le dice el padre divorciado al hijo-. Pero con la nueva versión web quizá se animen los 'viejóvenes' que no todavía no son fans del club del 'swype' a izquierda o derecha para elegir un posible 'match' (aunque para registrarse siga haciendo falta una cuenta de Facebook, pero esto si que es una cosa de padres...)

Lo que sí le puede proporcionar Tinder online a la compañía es un nuevo nicho de usuarios más mayores, algo que en un futuro puede convertirse una nueva vía de ingresos por suscripciones a servicios Plus o por publicidad.

De momento, la nueva versión no está disponible en España, aunque sí ha sido lanzada en Colombia, Argentina, México y cinco países más. La intención es que sirva de prueba para luego ir ampliando el servicio a todo el mundo.

La peor pesadilla de tu jefe y profesor

La descripción de arriba no la damos nosotros, ya que es la idea con la que la compañía define su lanzamiento en un post en su blog oficial: afirman que te permite buscar parejas cuando no queda muy bien utilizar el teléfono, como en medio de tu jornada de trabajo o de una clase.

Los emocionados con la noticia tienen que tener en cuenta que, de momento, no se incluyen características como el 'Super Like' (un 'Me gusta' que el otro ve sí o sí) o el 'Boost' (que tu perfil destaque en la zona). Seguramente vaya a ser un entretenimiento más mientras haces cosas productivas, pero es cierto que el estímulo de distracción no será tan potente como si usaras tu teléfono.

Desde Tinder afirman que esta versión estaría también destinada a usuarios de mercados emergentes que no tienen la suficiente capacidad de almacenamiento en su móvil, ya que la app, que está disponible en 196 países, pesa 70,45 MB en Android y 128 en iOS. La versión web sirve también para los que no tengan un plan de datos lo suficientemente grande para soportar el consumo de megas de una app con tanto contenido gráfico como ésta.

Un portavoz de la compañía sostiene en 'Techcrunch' que la única información extra que recogen es la ubicación del navegador, ya que en ambas versiones utilizan Facebook como modo de inicio de sesión, lo que les proporciona una jugosa información personal. Sin embargo, aseguran, no acceden al historial u otros datos extra que tuvieran a mano con la versión móvil.