¿Cómo funciona el corta y pega multidimensional de tu iPhone?

Compartir fotos y videos entre dispositivos es mucho más sencillo de lo que parece. A menudo usamos el correo electrónico o las aplicaciones de mensajería para enviar estos de un dispositivo a otro. Un proceso en el que invertimos un preciado tiempo, que podíamos dedicar a otras actividades. Para realizar esta tarea de una forma más rápida, cómoda y sencilla, debemos usar herramientas como el portapapeles universal. A continuación, te contamos en qué consiste y en cómo funciona.

Domina el Copia y Pega "Multidimensional"

Una función con la que cuentan los usuarios de iPhone, conocida popularmente como teletransportación de archivos, aunque su nombre oficial es el de portapapeles universal. Una herramienta que funciona a la perfección dentro del ecosistema de Apple. Una función que funciona si cumplimos con tres sencillos requisitos básicos.

Todos los dispositivos deben tener la misma cuenta de usuario, con la sesión iniciada.

con la sesión iniciada. Tener activas tanto la conectividad Wi-fi como el Bluetooth

Y por último tener habilitado en todos los dispositivos el interruptor “Handoff”. Para activarlo solo hay que seguir la siguiente ruta Ajustes > General > AirPlay y Handoff, tanto en tu iphone como en Ipad

Si cumplimos estos tres requisitos ya estamos preparados para hacer uso de los gestos táctiles. De manera que por ejemplo podemos abrir la galería de fotos, seleccionar la imagen. O desde Safari seleccionar un bloque de texto.

A continuación, colocamos tres dedos sobre la pantalla del dispositivo y realizamos el gesto de cerrar el puño , al hacerlo aparece un cartel en la parte superior en el que nos confirma que la copia se ha realizado con éxito.

, al hacerlo aparece un cartel en la parte superior en el que nos confirma que la copia se ha realizado con éxito. Ahora es el momento de cambiar de dispositivo y del mismo modo usando los dedos, debemos deshacer el gesto abriendo los dedos, sobre la pantalla o el trackpad . El movimiento es como si soltamos un objeto, para copiar el elemento. También podemos hacer uso del comando CMD+V, para obtener el mismo resultado.

y del mismo modo usando los dedos, debemos . El movimiento es como si soltamos un objeto, para copiar el elemento. También podemos hacer uso del comando para obtener el mismo resultado. De modo que el archivo, el texto o la imagen aparecen como por arte de magia en el dispositivo seleccionado.

Para que funcione correctamente, los dispositivos deben encontrarse a menos de un metro. Ya que utiliza tecnología con señal de proximidad de baja energía.

Este truco nos permite ser mucho más productivos, de manera que este tipo de acciones es mucho más rápida y sencilla. Al mismo tiempo que no necesitamos conectar los dispositivos de forma física, ni a través de la nube, por lo que el archivo no viaja fuera del entorno de nuestros dispositivos. Siendo del todo seguro, sin esperas como sucede con AirDrop donde debemos esperar a que se cargue la lista de dispositivos.

Pero si lo que queremos es transportar de un dispositivo utilizando este mismo método para cortar, debemos realizar el mismo gesto con los tres dedos dos veces de forma rápida sobre el elemento en cuestión. Esto hace que automáticamente desaparezca de la pantalla principal. Para transportarlo de forma automática a la pantalla del dispositivo receptor.