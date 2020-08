Con Gboard ya no volverás a confundirte con el color de piel de un emoji

Los emojis se han convertido en una de las principales formas de comunicarse con otras personas. Una manera de decir muchas cosas con un simple dibujo. No hay sistema operativo o teclado que no cuente con su propia interpretación de los emoji que llegan nuevos todos los años a nuestros móviles. Estos cuentan con distintos géneros y colores de piel que podemos seleccionar para que nuestros mensajes sean lo más personalizados posible. Y ahora el teclado de Google, por extensión de Android, conocido como Gboard, se ha actualizado con una forma mucho más sencilla de poder elegir los emoji que enviamos en todo momento.

Nueva actualización de Gboard con mejoras en los emoji

Desde hace años podemos elegir ciertos detalles de los emoji que enviamos, como puede ser el color de piel, del pelo, si se trata de un hombre, una mujer, niño, niña, trans, no binario y un largo etcétera de detalles que personalizan las comunicaciones. Pero la novedad en este caso es que Gboard ha introducido una forma bastante original de elegir el color de piel y otros detalles de los emoji que se envían desde este teclado. Tanto es así que la interfaz para hacerlo es muy distinta, y nos parece sobre todo mucho mejor. Como se puede ver en las imágenes, la forma de elegir los emoji ahora es mucho más clara, y nos permite elegir fácilmente los tonos sin equivocarnos.

Ahora como se puede comprobar, cuando elegimos enviar un emoji en alguna de sus variantes, se muestran las previsualizaciones más grandes, y mucho más importante, junto a cada línea de variantes del emoji, se muestra un círculo de color donde se previsualiza el tono de color de piel que vamos a elegir. De esta manera no hay errores a la hora de elegir el color de piel que queremos enviar con el emoji. Seguramente más de una vez os haya ocurrido el recibir los emoji de otras personas siempre con piel amarilla, porque es la primera que aparece en los emoji de todas las apps, principalmente de WhatsApp. Sin duda con esta nueva interfaz es mucho más sencillo poder enviar el emoji que deseamos, y no equivocarnos eligiendo otro color de piel.

Por supuesto no pasa nada por enviar otro color de piel, no es un tema racista, se trata de que ya que enviamos uno de estos emoji y tenemos distintas opciones a nuestro alcance, podamos elegir la más adecuada cuando enviamos uno de estos simpáticos iconos. Esta nueva interfaz de Gboard llega con su versión 9.7. Pero no podremos disfrutarla hasta la llegada de Android 11 a nuestros móviles, aunque podría llegar también a otras versiones del sistema. Nos parece una de las grandes mejoras que podíamos esperar de un teclado como Gboard, ya que la confusión con los emojis y el color de piel suele ser continua para muchos usuarios.