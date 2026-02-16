Super carpetas XXL e iconos sin texto en tu móvil con HyperOS 3, ¿cómo activarlos?

Las opciones de personalización son cada vez más numerosas en los nuevos sistemas lanzados por los fabricantes. La última versión de HyperOS 3 de la que disfrutarán millones de usuarios en todo el mundo, de teléfonos compatibles de las marcas Xiaomi, POCO y Redmi, incluye nuevas funcionalidades con las que dar un aspecto más personal y minimalista a la pantalla de sus móviles.

Transforma tu pantalla

Últimamente, la premisa de muchos desarrolladores es que el sistema se adapta al usuario y no está al sistema. Es por ello, que son cada vez más las opciones de personalización presentes en sus desarrollos. Este es el caso del nuevo sistema que Xiaomi ha lanzado, en el que han incluido como novedad la posibilidad de crear un entorno más minimalista con tu toque personal. Todo ello sin necesidad de instalar app de terceros, y de forma nativa.

Pantalla de inicio rediseñada | Xiaomi

A través de estos cambios, podemos crear un entorno mucho más limpio, eliminando el estrés visual en la pantalla de inicio. Algo que conseguimos eliminando las etiquetas y con las super carpetas XXL. A continuación, te contamos cómo hacerlo.

Una tendencia estética minimalista que acerca al usuario a la paz visual, sin toda la información de golpe en una sola pantalla. En este se prioriza el fondo de pantalla y la iconografía. Eliminando el texto, conseguimos identificar las apps por su diseño. Esto reduce el ruido visual y aumenta la velocidad de reacción. Combinando con las supercarpetas, conseguimos bloques de interacción cómodos a la vez que grandes. La forma de eliminar las etiquetas y conseguir una interfaz más limpia la siguiente:

Desde la pantalla de inicio, realiza el gesto de pellizcar o mantén pulsado es un espacio vacío de la pantalla.

Pulsa sobre el icono “ajustes” que se encuentra en la parte inferior derecha.

que se encuentra en la parte inferior derecha. Busca la opción “no mostrar texto” o ocultar nombres de las aplicaciones.

o ocultar nombres de las aplicaciones. Pulsa el botón junto a esta opción para activarlo.

De vuelta a la pantalla de inicio, podemos ver cómo han desaparecido, ofreciendo una pantalla más limpia. Donde realmente notaremos el cambio es con las super carpetas XXL, permitiendo además abrir la app desde la carpeta sin entrar en ella. Esto es lo que debes hacer para crearlas.

Crea una carpeta normal agrupando varias apps , para ello arrastra un icono sobre otro.

, para ello arrastra un icono sobre otro. Mantén pulsado sobre la carpeta durante unos segundos hasta que aparezca el menú.

Donde seleccionamos la opción “editar carpeta”

Tenemos varias opciones de tamaño, normal, ampliada o XXL.

Selecciona esta última y confirma.

Verás ahora en tu pantalla una carpeta gigante que ocupa bastante espacio en la pantalla. En su interior, encontramos los iconos de todas las aplicaciones que contiene al mismo tiempo. Esto permite abrir las apps con un solo toque. Uniendo dos funcionalidades ya conocidas, la utilidad de las carpetas con la funcionalidad de los widgets. Una de las claves para alcanzar la paz visual es el orden, colocando las carpetas en la parte superior y los iconos sueltos abajo o viceversa, conseguimos simetría y equilibrio. Para conseguir una armonía visual, es aconsejable, colocar en las diferentes carpetas las apps que compartan una gama cromática.