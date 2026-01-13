Ya puedes actualizar tu móvil POCO para disfrutar del “launcher” de HyperOS 3

Para los usuarios más avanzados, un launcher es algo familiar, básicamente se trata del programa que está detrás del aspecto visual del dispositivo, de su pantalla de inicio, sus menús y un largo etcétera de elementos que conforman el diseño del teléfono. Pues bien, los móviles de POCO han tenido que esperar hasta ahora para, a pesar de haberse actualizado a HyperOS 3, poder actualizarse y contar con el mismo aspecto que tenían hasta ahora los móviles de Xiaomi y de Redmi.

Ya puedes actualizar tu POCO

Es la gran noticia, que ese nuevo launcher ya está disponible para los usuarios de POCO gracias a una nueva actualización. Se trata de la nueva versión RELEASE-6.01.03.1921-12181642 del POCO Launcher, que llega con ese nuevo aspecto como principal novedad. Se trata de una actualización ligera, tan solo pesa 22,43 megas, pero que va a revolucionar el aspecto de nuestro teléfono POCO; hasta equipararse con los Xiaomi o Redmi que ya habían actualizado a HyperOS 3.

Los POCO M8 y POCO M8 Pro | POCO

Una de las grandes novedades, o mejor dicho la más importante, aparte del aspecto mismo del launcher, es un nuevo gesto para poder acceder al buscador de las aplicaciones, que ahora se completa con deslizando hacia abajo. Denominado Swipe Down, es un gesto que ha generado cierta polémica, porque, por un lado, muchos usuarios lo han demandado durante años, a la vez que otros no le tienen demasiado cariño y prefieren que las cosas sigan como estaban hasta entonces.

Los que adoran este cambio ven en él una manera más sencilla de acceder a las aplicaciones, y en general a un buscador de estas, así como de contactos, archivos o ajustes determinados. Los que odian este cambio y buscan la manera de desactivarlo son aquellos que buscan acceder a sus notificaciones cuando hacen este gesto de deslizar hacia abajo. Y es que este es el gesto habitual en cualquier smartphone para poder acceder a las notificaciones y en este caso ya no será eso lo que vean los usuarios.

Afortunadamente, existe una forma sencilla de desactivar esta función desde los ajustes de la pantalla de inicio, por lo que no hay que entrar en pánico ni evitar la instalación de esta nueva versión de la capa de personalización de HyperOS 3, si es eso lo que temes. Al final nos solemos acostumbrar a gestos que llevamos haciendo años, sin darnos cuenta de que pueden existir alternativas que para otros usuarios sean de mucha utilidad.

Este es un pequeño detalle que no puede empañar lo más importante, el gran cambio en el diseño y las transiciones del launcher. Ya que ahora podemos disfrutar de unas animaciones totalmente nuevas, más suaves y que transmiten una sensación de software más pulido y cómodo de utilizar. Además, la respuesta táctil es más dinámica ahora, y favorece unas transiciones mucho más rápidas, que benefician al conjunto de velocidad y fluidez.