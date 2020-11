Spotify: cómo diseñar las carátulas de tus playlist

Desde su aparición en 2008, Spotify se ha convertido en el servicio de Streaming por excelencia. Su popularidad ha ido creciendo a lo largo de los años como también lo han hecho sus listas de reproducción. Cada vez son más las listas que gozan de gran popularidad y que se comparten a través de internet. Si no has creado tus propias listas de reproducción es que no le estás sacando el máximo partido a esta aplicación. A nuestra disposición tenemos millones de canciones que podemos organizar en listas por autor, por género musical, por artistas relacionados, para eventos o situaciones infinidad de combinaciones distintas con las que disfrutar de tu música preferida.Cuando creamos una lista estás se muestran con una imagen genérica que por lo general no resulta muy atractiva y a aparte de eso, cuando hemos creados gran variedad de listas, al ser todas iguales, no nos resulta muy fácil reconocerlas y encontrarlas. Por este motivo, te enseñamos Cover Maker for Spotify playlists.

Tenemos muchas opciones para crear nuestras portadas personalizadas, en algunas de ellas se hace imprescindible conocer el uso de programas de diseño como Photoshop o tener nociones de maquetación, pero con los que nos podíamos enfrentar a problemas como compatibilidad de tamaños o formatos. Y en ocasiones perdemos mucho tiempo con prueba y error hasta conseguir que se ajusten perfectamente. Con el uso de este tipo de aplicaciones es mucho más sencillo ya que sus plantillas están creadas al tamaño necesario, las imágenes que usan se ajustan a las especificaciones de resolución y a la hora de guardarlas, lo hacen en el formato correcto, evitándonos problemas de compatibilidad.

Diseñando nuestras propias caratulas | TecnoXplora

Qué es y cómo funciona

Son muchos los atractivos de Spotify, pero sobre todo son su gran catalogo y sus listas de reproducción son las que más destacan. La mayoría de los usuarios basan su uso en las listas, pero a menudo no resultan muy atractivas, y esa la función que tiene Cover Maker. Nos permite crear atractivas imágenes para cargarla como portadas.Su uso es muy sencillo y no hace falta tener conocimientos de diseño, tan sólo tener gusto a la hora de componer nuestros diseños. Tenemos disponibles multitudes de plantillas organizadas por géneros musicales, para crear tu diseño sigue los siguientes pasos:

Abre la aplicación

Selecciona el estilo

Pon en marcha tu creatividad y una vez terminada la edición, pula sobre listo

Selecciona la lista a la quieres cambiar la portada

a la quieres cambiar la portada De esta forma consigues imágenes más atractivas para tus listas de música favorita

Las opciones de edición son muchas, aunque en principio no podemos añadir nuestras imágenes propias podemos elegir entre la gran variedad de imágenes disponibles, cambia el tamaño, color y tipografías, gira y coloca los elementos. Pon toda tu imaginación al servicio de tu creatividad y dales un aire fresco a tus listas, álbumes o podcast. Pero sobre todo lo más destacable de este tipo de aplicaciones es la sencillez con la que podemos crear a partir de platillas preestablecidas y la gran cantidad de opciones de las que disponemos.