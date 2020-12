Spotify para Android por fin estrenará una de las funciones más esperadas

La llegada del Mp3 cambió por completo la industria de música hace más de veinte años. Entonces muchos nos sentimos atraídos por un formato que nos permitía guardar miles de canciones en un espacio impensable hasta entonces. Aunque no le dábamos mucha importancia a la calidad de sonido, que era bastante peor que los CDs que escuchábamos, no nos importaba tanto. Aquello también pasó de moda con la popularización del streaming y plataformas como Spotify. El problema es que a pesar de los años que lleva la app disponible para Android, nunca nos ha permitido reproducir archivos locales guardados en nuestro teléfono. Algo que ahora parece que sí será posible hacer.

Podrás reproducir tus canciones guardadas en el móvil

Si, es la gran novedad que está preparando la app de streaming, la posibilidad de que reproduzcamos nuestra música guardada físicamente en el móvil desde la propia app instalada en un teléfono Android. Esto es algo que siempre ha estado disponible en la versión de escritorio de Spotify, donde siempre hemos podido reproducir archivos locales, guardados en el disco duro de nuestro ordenador. Ahora la función equivalente en Android será realidad muy pronto. Y lo sabemos porque una vez más ha sido Jane Manchun Wong quien ha desvelado una función en desarrollo dentro de una aplicación, en este caso Spotify.

Ya que ha podido extraer de su código fuente la información necesaria para saber que Spotify está trabajando en la compatibilidad con archivos locales en su versión de Android. En su tuit, Jane anuncia que Spotify por fin está trabajando en la compatibilidad con archivos locales en su versión para Android, y que por tanto no será necesario sincronizar con nuestro PC nunca más para poder escuchar las canciones de nuestra discografía personal. El problema hasta ahora residía en que para poder reproducir estos archivos de nuestra discografía personal era necesario contar con una app específica de archivos Mp3 o compatible.

Esto es algo problemático para muchas personas que cuentan con decenas o cientos de discos en Mp3. Y no nos referimos a aquellos que los han descargado ilegalmente, que son muchos, sino a todas esas personas que han comprado a lo largo de los años los discos en Mp3 de manera legal, y que los tienen guardados físicamente. Por tanto si eres de estos últimos, por fin no tendrás que utilizar apps extra en tu móvil Android para poder gestionar toda esa discografía local. No se sabe mucho más sobre cómo funcionará esta característica, o si será exclusiva de los suscriptores Premium.

Sobre cuándo llegará esta función a la app para Android, es un misterio, pero normalmente cuando esta desarrolladora de software, que ahora lo ha descubierto, suele alertar sobre novedades, es cuestión de semanas o meses que se haga realidad. Por tanto una de las grandes demandas de los usuarios de Android se va a ver complacida por la plataforma de streaming, que va a convertirse también en un reproductor de Mp3 y otros formatos que podamos tener guardados en nuestras discografías o librerías locales.