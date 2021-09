Sigue toda la actividad volcánica y sísmica del planeta desde tu móvil con esta app

Los últimos días nos levantamos con la vista puesta en la isla de La Palma. La erupción del Cumbre Vieja ha devuelto a la actualidad la actividad sísmica y las erupciones de volcanes. Por lo que si no quieres perderte nada de lo que sucede relacionado con este fenómeno natural, te recomendamos una aplicación con la que podemos hacer el seguimiento.

Volcanes y terremotos

A través de esta aplicación tenemos acceso a la lista y ubicación de volcanes repartidos por todo el mundo. Tanto los que por el momento están inactivos como los activos y los que han entrado en erupción recientemente. Una aplicación muy útil si vivimos en una zona sismológicamente activa o volcánica. Aunque puede que vivamos en una zona en la que pensemos que no hay actividad volcánica o ni sísmica y en realidad estemos equivocados. Por lo que si quieres estar al día de terremotos o actividad volcánica sólo tienes que descargar e instalar esta app.

Comprueba la actividad sísmica | TecnoXplora

Se trata de Volcanes y terremotos y está disponible en la tienda de aplicaciones de Google o pulsando aquí. Tras instalar la aplicación podemos configurar las distintas notificaciones para estar siempre informados de los temblores sucedidos recientemente o si algún volcán ha entrado en erupción en cualquier parte del mundo. La aplicación permite recibir noticias de volcanes, acceder a la lista y al mapa donde ver donde se ha sentido un temblor o la actividad en los diferentes volcanes. Podemos filtrar los terremotos por magnitud, edad y distancia a la que se ha sentido. Además, podemos informar de nuestras propias experiencias y si hemos sentido temblar la tierra bajo nuestros pies.

Podemos crear notificaciones personalizadas para conocer de primera mano los nuevos acontecimientos. Además, acceder al sitio web de la aplicación donde consultar toda la información acerca de los diferentes volcanes del mundo y la galería de fotos. También ver todos los volcanes en directo a través de la Web Webcams de volcanes, desde la cual podemos acceder como su nombre indica a las webcams situadas cerca de estos y observas la evolución de estos, para descubrir todas estas opciones tan solo debemos tocar en el icono del volcán situado en la esquina superior izquierda de la pantalla. al hacerlo desplegamos un menú desde donde accedemos a opciones que van desde compartir, buscar actualizaciones, reportar un seísmo, añadir lugares en el mapa, dejar comentarios, acceder a las notificaciones y a los ajustes ente otros.

Opciones de configuración | TecnoXplora

La información registrada en la aplicación se obtiene de más de 20 fuentes internacionales entre las que se incluyen organismos oficiales como El Servicio Geológico Británico, el Centro sismológico Euro-mediterráneo, Red sismológica de Colombia, la oficina meteorologías de Islandia, el instituto e Geodinámica, observatorio Nacional de Atenas entre otros. Además de las fuentes disponibles tenemos la opción de agregar nuevas fuentes para completar la información recogida.

A pesar de que la aplicación recopila cuidadosamente la información incluida no garantiza la exactitud y exhaustividad de esta. Además, no tiene ninguna filiación gubernamental tan sólo se limita a recopilar datos a modo de curiosidad por lo que no debemos usarlos para prevención ni planificación de sucesos.