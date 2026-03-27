Samsung estrena su navegador para PC con IA agéntica

La firma coreana es una de las más veteranas del mercado en contar con un navegador propio, que ha estado disponible durante muchos años en sus móviles. Ahora este da el salto a los escritorios en nuestros PCs, y lo hacen con mejoras notables de IA agéntica, de la misma que presumen en sus nuevos Galaxy S26. Y es que es el siguiente paso de esta ola de inteligencia artificial, que se encargue de hacer por nosotros tareas repetitivas en segundo plano, y en eso este navegador nos puede brindar muchas alegrías.

Nuevo navegador para Windows

Samsung quiere unificar la experiencia con su navegador más allá de los móviles, ofreciendo no solo las mejores funciones que disfrutamos en estos para un entorno de escritorio, sino mucho más, integrando los dispositivos entre sí. El principal objetivo es garantizar a los usuarios de Samsung la continuidad de sus sesiones móviles también en el PC, y es que los coreanos quieren literalmente derribar las barreras tradicionales entre ambos sistemas.

Una integración y sincronización que va mucho más allá de los habituales marcadores, ya que cuando usemos el navegador en el PC podremos seguir exactamente donde lo dejamos en nuestro móvil, y viceversa. Podemos seguir leyendo artículos que empezamos a leer en el móvil justo en el lugar exacto donde lo dejamos, de esta manera Samsung consigue que los ecosistemas de los diferentes dispositivos se integren plenamente y se complementen.

Algo que también mejora gracias a Samsung Pass, que aporta una capa adicional de comodidad y seguridad, con la que los usuarios pueden almacenar sus credenciales de forma segura y autocompletar contraseñas o información personal en múltiples dispositivos de manera automática.

La IA agéntica trabaja por nosotros

La colaboración entre Samsung y Perplexity ya está dando sus primeros frutos, que se pueden palpar directamente en este navegador. Ya que la gran novedad que aporta este nuevo navegador es la integración de un asistente que utiliza la IA para hacer más sencillo y eficiente su uso. Y es que se trata de un asistente provisto de IA agéntica, que tiene la capacidad de comprender el lenguaje natural, interpretar el contexto de las páginas web y analizar la actividad a través de las pestañas.

Con esta nueva IA el usuario si visualiza una página sobre turismo en Seúl, puede pedir a la IA que estructure un plan de viaje de cuatro días basado en esa información, generando un resultado organizado y adaptado al usuario. O a través del procesamiento de lenguaje natural, encontrar información exacta al instante sin tener que filtrar manualmente múltiples páginas web.

También puede interpretar un video para localizar el momento específico que el usuario busca e iniciar la reproducción en ese segundo exacto. Con este asistente también se pueden localizar páginas visitadas anteriormente, por lo que ya no hay que recordar palabras clave o fechas exactas. Además ahora el navegador puede sintetizar y comparar de manera simultánea el contenido de varias pestañas abiertas. Para disfrutar ya del nuevo Samsung Browser para Windows hay que contar con las versiones de Windows 10 1809 o posterior y Windows 11.