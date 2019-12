Aunque nos encontramos en plenas vacaciones de navidad, debemos de tener muy presente que en los próximos días se vuelve a la normalidad en el ámbito académico. Si no eres muy bueno con las matemáticas seguro que has estrujado la cabeza varias horas delante de un papel para resolver una operación matemática compleja. Si no quieres perder el tiempo podrás resolver estas operaciones gracias a Microsoft Math Solver. Obviamente esto nos será de mucha ayuda porque nos propondrá el método de resolución más adecuado para que lo podamos entender y hacer la siguiente operación de manera autónoma.

Resuelve complicadas ecuaciones con tu móvil gracias a Microsoft Math Solver

En nuestro propio móvil tenemos prácticamente un profesor de matemáticas particular que nos resolverá todas esas dudas que nos pueden surgir. A veces nos quedamos atrancados en un problema porque no terminamos de resolver una operación menor como una ecuación de segundo grado. Esto que puede parecer un sueño para muchos se hace realidad gracias a la aplicación Microsoft Math Solver que utiliza la cámara de nuestro equipo para ayudarnos en nuestros deberes.

Como bien se ve en el titulo de la aplicación, está desarrollada por Microsoft asi que nos da una cierta confianza. Como hemos dicho anteriormente, el método de funcionar la aplicación es realmente sencillo ya que simplemente deberemos de escanear la operación y se hará la magia. Además de la solución tendremos todos los pasos con mucho detalles y podremos ver representaciones gráficas.

Microsoft Math | Microsoft Math

Aparte de poder escanear las operaciones que queremos resolver, también las podremos introducir a mano como si se tratara de una pizarra. La verdad es que estamos tremendamente sorprendidos pues podemos obtener una respuesta de muchas operaciones. Además de las típicas ecuaciones también se podrán resolver sistemas de varias ecuaciones y obtener una representación gráfica. Esto es realmente interesante ya que nos da muchas posibilidades para introducir diferentes operaciones muy diversas y que pueden parecernos muy tediosas.

Como se ha dicho anteriormente, esta no es una aplicación que deba de ser utilizada para hacer los ejercicios como por arte de magia y no enterarnos de nada. Debemos de tratarla como una herramienta de apoyo que nos explicará paso a paso como hacer algo donde nos hemos atrancado. Esta aplicación es gratuita y se encuentra tanto en Android como en iOS.

Otra aplicación muy similar a esta es SnapCalc que incluye un diseño tremendamente atractivo y donde también tendremos la posibilidad de escanear ecuaciones o escribirlas a mano para que se nos de la solución. Esta app la verdad es que es más buena en lo que respecta a los pasos que se deben de dar para llegar a la solución, al dejarlos mucho más claros. La única pega que se le puede dar es que deberemos de pagar una suscripción por sacarle todo el provecho como por ejemplo estos paso a paso y el eliminar los anuncios por completo.

Creemos que si eres un estudiante que te dedicas a hacer matemáticas en el día a día debes de tener instaladas algunas de estas apps ya que son tremendamente útil y te ahorrarán mucho tiempo. Esta aplicación únicamente está disponible en iOS con descarga gratuita.