Qué hacer si Windows 10 no detecta redes Wi-Fi

La mayoría de los ordenadores se conectan a Internet por Wifi, esto sobre todo es muy necesario cuando se trata de ordenadores portátiles. Si tu ordenador con Windows 10 no detecta las redes WiFI, esta puede ser la solución.

Soluciones los problemas con la conexión WiFi

Para muchos usuarios estar conectados a la red es vital, por lo que no tener acceso a la misma resulta un auténtico problema. Sobre todo, si nuestro equipo no es capaz de detectar y aún menos conectarse. Una solución rápida si dispone de las conexiones necesarias es conectarlo por cable Ethernet directamente al router. Pero si no tenemos esta opción o no tenemos el cable a mano, la solución puede estar aquí.

Accediendo al solucionar de problemas | TecnoXplora

Son muchas las causas por la que nuestro ordenador no detecta ninguna conexión Wifi, el problema puede estar tanto en la red, en el router o en el propio ordenador, por lo que lo primero será detectar dónde reside el origen para darle la solución correcta. Lo primero que debemos hacer para localizar el problema es comprobar si el resto de nuestros dispositivos detectan o las redes. En caso negativo, el problema va más allá de nuestro dispositivo y estará en la conexión o router.

Si nuestro móvil detecta la red, pero nuestro ordenador no claramente es este último el que tiene el problema, tras reiniciar tanto el router como el ordenador, debemos comprobar que este último no se ha quedado atascado en modo avión, por lo que no sería posible acceder a ninguna red. Por lo que debemos desactivar este modo siguiendo los siguientes pasos:

Desde el botón de inicio nos dirigimos a “configuración>Red e Internet” , también podemos hacerlo realizando una búsqueda.

, también podemos hacerlo realizando una búsqueda. En el panel de la izquierda, encontramos el “modo avión”, el cual debemos desactivar pulsando sobre el botón. Por último, verificaremos que está activado el Wifi.

Realiza una búsqueda, pulsando sobre la lupa en la barra de tareas y escribe “ actualización y Seguridad”.

Dentro de este apartado encontramos la opció n “solucionador de problemas ”

” A continuación, Selecciona “solucionador de problemas adicional”

Dentro de este apartado, encontramos varias opciones, en esta ocasión elegimos “conexión a Internet”

Y por último “ ejecutar el solucionador de problemas”

A partir de este momento debemos seguir los pasos que nos indique el asistente. De forma que al término, o hemos resuelto la incidencia o podemos saber de forma más precisa donde se encuentra el problema.

Si esto no funciona, debemos hacer uso del solucionador de problemas, una herramienta de la que dispone Windows, la cual nos ayudará o bien a resolver el problema o si no es posible a localizar donde se encuentra este y poder darle solución.

Otra forma de intentar solucionar el problema es olvidando la red Wifi. Aunque pueda parecernos extraño, Windows es capaz de detectar las redes cuando hacemos uso del comando Olvidad configuración de la red. Aunque es recomendable asegurarnos de conocer la contraseña de la misma o no podremos conectarnos. Aunque también es recomendable cambiar el nombre y contraseña de la red, y probar por si ese fuera el problema.