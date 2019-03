¿Qué fotos poner en Tinder para ligar tanto como lo hacías en Tuenti?

Hemos llevado a cabo el típico experimento que todo el mundo podría hacer en Tinder en una tarde de aburrimiento: nos hemos puesto a toquetear todas las opciones que ofrece la app y a cotillear a todo el mundo que estaba alrededor.

Como no estábamos desesperados por pillar cacho no hemos dado 'like' a diestro y siniestro, sino que hemos tomado notas de los perfiles que íbamos viendo. Hemos cotilleado desde casa cómodamente, igual que lo podríamos haber hecho en persona, sentados en una terraza en puntos estratégicos de la ciudad, en plan el pintor de la vida moderna de Baudelaire... pero salvando las distancias: para la próxima refinaremos el lenguaje y evitaremos “meter ficha” o “pillar cacho”...

Para poner en orden estos “apuntes al artificial” lo hemos puesto en una especie de bestiario, que recoge lo más granado de la fauna de Tinder y lo que hace cada uno para llamar la atención.

1.- Los que lucen traje de baño. Los hay que enseñan palmito durante todas las estaciones del año, aunque no aprendieran en la escuela de calor de Radio Futura. Ya puedes localizarles muriéndote de frío en Berlín, que ellos te mirarán impertérritos con su slip ajustado o su bikini minúsculo. Ojo, las fotos hechas en paraísos tropicales duran más en el perfil, así que a lo mejor estás viendo una instantánea de cuando la barriguita todavía era incipiente. También los hay que esperan al 'It´s a match' para enviarte la imagen en bañador en cuando les hablas por el chat.

2.- Paseando la tableta. No nos referimos a los que presumen de iPad, sino más bien a lo que lucía Aznar en esa foto para olvidar. No hay edad para ello y hacen muy bien en rentabilizar sus horas de gimnasio, pero si llegas a aparecer sin camiseta incluso cuando todos están vestidos, a lo CR7 en el vestuario, quizá te merezcas un “nole” más que un “sile” ¡Hay que ver lo que triunfa un buen postureo de culo y abdominales!

3.- Cani a la vista. Hay una especie cuyos berridos y música oirás en cualquier lugar público. El 'canis lupus' –usamos el nombre latino como haría el gran Félix Rodríguez de la Fuente– aúlla con fuerza también en Tinder, aunque lo que prefieren los y las ejemplares de este ínclito ser es sacar morritos en las fotos. Ya lo hacían en Tuenti y ahora usan el mismo recurso con más megapíxeles.

4.- De 'party' con gafas de sol. La época de Chimo Bayo y Paco Pil quedó lejos, pero las gafas de sol siguen vigentes en los perfiles de la gente más fiestera. Ahí están, ya sea aguantando el tirón después de un festival de música o pidiendo la penúltima en un garito de mala muerte. Y muchos de ellos con cara de haber salido en algún programa de la tele que rastree las zonas de farra.

5.- Los intensitos. Han sido absorbidos por el espíritu de algún poeta maldito y salen leyendo un libro o mirando el cielo. Mira bien sus gustos antes de seguir o si quedas con la persona ten cuidado con que no te pase como en la mítica escena de Woody Allen observando un Pollock con una desconocida.

6.- Perroflautas hipsters. O, ya que estamos en un canal de tecnología, perroflautas con Mac. Estos te aparecerán cerca de los barrios con más gentrificación, por lo que si es tu 'target' podrás ponerte las botas en Tinder. Pero, eso sí, las botas 'vintage'.

7.- Chica o chico a caballo. No, esto no es el título de ninguna perversión, sino una de las fotos fetiche de la gente con más nivel adquisitivo: puedes intercambiar la afición por la hípica por otras como el pádel o el golf.

8.- Likes compulsivos. Este perfil se resume en este GIF

9.- Los que buscan una relación. Tienen un punto intensito y lo demuestran con bonitas descripciones sobre lo que esperan de una persona, además de elegir su 'book' con mucha dedicación. Son una 'rara avis' en este bestiario en el que lo que prima es el dedo flojo y dar 'me gusta' a todo bicho que se mueva.

10.- “Oye, nena, soy un artista”. Algunos lo son y algunos juegan al postureo, uno de los deportes oficiales de Tinder, pero ¿quién no se ha tirado el pisto alguna vez para ligar?.