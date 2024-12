Lo que faltaba, ahora puedes hacer llamadas a ChatGPT desde tu móvil

Que la IA se está colando poco a poco entre las rendijas más escondidas de nuestras vidas, es una realidad, y es que no hay semana donde no conozcamos una nueva variante de la IA generativa que se haga más compatible con nuevos dispositivos y sistemas operativos. Y en el caso de la IA pionera por excelencia, la de OpenAI, nos hemos topado con una nueva variante que no hemos visto venir, ni mucho menos, porque se trata de algo tan desconcertante como hacer llamadas a la IA, sí, como lo estáis leyendo, algo bastante sorprendente cuando menos.

¿Para qué queremos llamar a ChatGPT?

Es la última ocurrencia de OpenAI, y de alguna manera puede tener cierto sentido, siempre y cuando este sea nuestro último recurso para poder acceder a la IA de ChatGPT. Y es que ahora podemos llamar a un determinado número, concretamente el 1 (800) 242-8478, para poder charlar con el asistente de IA de OpenAI. Sí, tal cual, al llamar a este teléfono, quien nos contesta al otro lado de la línea es la IA.

Y aunque en un principio nos habla en inglés, se le puede pedir que nos hable en cualquier otro idioma, y eso es lo que hará acto seguido. Por tanto, podremos mantener una conversación con la inteligencia artificial a través de la línea telefónica, sin necesidad de descargar apps o nada similar, simplemente como si una persona llamada ChatGPT estuviera al otro lado del teléfono.

De momento la funcionalidad solo está disponible en Estados Unidos, y aunque hay algún atajo que otro para poder llamar a esta IA desde España mediante VoIP, lo aconsejable es no meterse en situaciones que no sabemos cómo van a terminar. Porque lo menos que nos puede pasar es que terminemos por hacer una llamada al otro lado del charco, con lo que eso puede suponer para nuestra factura.

Pero lo reseñable es desde luego una nueva forma de hablar con la IA que como decíamos nadie hemos visto venir. Es de esperar que esta misma funcionalidad llegue más adelante a España, pudiendo contactar con la IA mediante un teléfono de marcación nacional. Ojalá que sea una realidad pronto, porque nos parece algo cuando menos curioso, poder conversar con una IA como si de una persona se tratara.

Chatear con ChatGPT en WhatsApp

Esa es la otra alternativa que ha estrenado ahora OpenAI a la hora de poder interactuar con ChatGPT. Y es que la firma de Sam Altman parece que se ha propuesto poner a disposición de los usuarios cada vez más medios para poder conversar con la IA. En este caso desde un chat de WhatsApp. Para ello habrá que crear un nuevo contacto en nuestra agenda, con el número +1 (1) (800) 242-8478.

Una vez creado, solo tenemos que iniciar el chat como lo haríamos con otras personas en la aplicación. Ahí nos encontraremos con un nuevo contacto al que podemos escribir. Al otro lado tendremos una vez más a ChatGPT, que, aunque con algunas limitaciones respecto de la app móvil, nos resolverá todas las dudas que tengamos en formato texto.