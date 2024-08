Ya puedes crear imágenes de personas con la IA de Google, de nuevo

La generación de imágenes es sin duda alguna la funcionalidad más popular de Gemini, la IA de Google que poco a poco está extendiendo sus tentáculos por diferentes dispositivos. La generación de imágenes es lo mínimo que se le debe pedir a una IA, y en el caso de Google esta herramienta no ha estado exenta de ciertos tropezones. Ya que hemos visto cómo en el pasado, sobre todo, la generación de personas mediante la IA ha sido bastante polémica por ciertos aspectos que no tenían sentido alguno.

Con la generación de personas de raza negra o asiáticas incluso cuando se le pedían modelos de raza blanca. Parece ser que en su momento Google intentó evitar el racismo en su generador de imágenes, que terminó obteniendo el efecto totalmente inverso. Ahora parece que estos errores en la generación de personas se han resuelto y que el generador de la IA puede generar esas imágenes de nuevo si se lo pide un usuario.

Vuelve el generador de imágenes con personas

Los de Mountain View han anunciado que han mejorado por fin su modelo de IA que genera imágenes de personas con apariencia real. Esta herramienta funciona con Gemini y ahora ha vuelto a funcionar y ser totalmente operativa. Hasta ahora no era posible crear imágenes de personas, ya que los fallos del pasado, totalmente inconcebibles habían obligado a Google a retirar la herramienta. Esta es Imagen 3, y ahora está totalmente preparada para generar las personas que le pidamos sin estridencias ni incoherencias históricas.

Imagen generada por Imagen 3 | Google

No obstante, seguirán generándose con ciertas restricciones, ya que no podremos pedirle que genere imágenes de menores, de personajes públicos, así como de imágenes con contenido violento. Dave Citron, director de gestión de productos de Gemini Experiences, ha detallado en su comunicado que este modelo renovado de Imagen 3 seguirá generando algunas imágenes que no se adapten totalmente a los deseos del usuario, y por tanto que puedan aparecer con ciertos errores, ya que la perfección en este campo está lejos de conseguirse.

Por otro lado, Google ha anunciado sus Gems, una suerte de extensiones de la IA de Gemini, que nos van a permitir generar asistentes de voz especializados en una temática concreta. Esto de momento no estará disponible para todos los usuarios, sino que solo serán aquellos que cuenten con una suscripción de Gemini Advanced, Business y Enterprise quienes puedan acceder a estas nuevas funcionalidades, también el nuevo Imagen 3 con generación de personas fotorrealistas.

Y es que todas las novedades que van llegando a Gemini lo hacen primero a estos planes, algo con sentido, ya que son los que proporcionan a Google ingresos suficientes para seguir sufragando el desarrollo de su IA. Eso sí, no hay que descartar que alguna de ellas vaya llegando poco a poco o de uso limitado a todos los usuarios de la IA de Google, incluso aquellos que la utilizan sin plan de suscripción activo alguno. Una rectificación de Google que, aunque se ha hecho de rogar desde luego es de agradecer.