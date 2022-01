Ya se puede descargar e instalar Word y Excel sin el instalador de Office

Instalar Microsoft Word, Excel y cualquier otro programa del paquete Office en tu ordenador puede llegar a ser un calvario y llevar bastante tiempo con el instalador de Office. Hace no mucho tiempo salió al mercado un paquete de Office que lo revolucionaría completamente todo, asemejándose mucho al estilo de Google Drive, Office se plantó con Microsoft 365, que nos permitía tener un solo instalador y elegir qué apps queremos o no instalar en nuestro ordenador. Muchas veces, ese instalador nos llena el ordenador con todos los programas de Office, cuando solo queríamos tener programas esenciales como el Word, el Excel o el PowerPoint.

Bueno, pues a partir de ahora, en Microsoft permitirán descargar e instalar Microsoft Office dependiendo lo que queramos, es decir, que ya no será necesario descargar todo el paquete ni cargar el disco duro en demasía, ya que ahora podremos elegir exactamente lo que vayamos a descargar, exactamente como hacemos en nuestro teléfonos móviles cuando decidimos qué aplicación descargar, si Microsoft Word por un lado, si Excel por el otro, o incluso PowerPoint. Ahora todo se ha simplificado más y será mucho más sencillo ya que Microsoft, después de muchos y muchos años, por fin ha entrado en razón.

Microsoft Store | TEX

Te preguntarás, ¿cómo?

A través de la Microsoft Store. Ha sido hace unos días cuando han actualizado toda la tienda de aplicaciones y se han habilitado los programas de la suite de Office independientemente para descargar, y no el pack completo. Es decir, si vamos a la Microsoft Store y ponemos Word, Excel o PowerPoint, podremos descargar uno por uno y no todo el pack.

Una vez descargadas, nos pedirán que, obviamente, introduzcamos los datos de nuestras cuentas de Microsoft con correos Outlook, para confirmar que tenemos acceso a la licencia, o en todo caso, acceso al paquete de Microsoft 365.

Limitación para usuarios de Windows 11

Hay un problema, y es que no todo el mundo ha actualizado sus ordenadores a Windows 11. Y es que este nuevo cambio sólo estará disponible para todos aquellos usuarios que tengan la nueva versión del sistema operativo de Windows 11. Quiere decir que, si estás en Windows 10, no tendrás disponible esta útil opción. De esta manera, si tienes Windows 10 únicamente podrás instalar Office a través del paquete convencional, con el instalador común y seleccionando los programas que quieras que Microsoft instale en tu ordenador y cuáles no.

Pronto disponible para descargar

No es que haya que esperar demasiado, ya que la aplicación en sí ya se encuentra en la Microsoft Store, lo que no permite descargar por el momento. Se espera que en los próximos días sea cuando los de Redmond permitan y habiliten descargar cada paquete ofimático de la forma más sencilla y simple. Parece que, por fin, las grandes corporaciones van escuchando a los usuarios y traen cambios como este que, a pesar de ser extremadamente simple, rompe con la dinámica habitual de tener que descargar todo el paquete, tal y como llevaban años esperando y reclamando los usuarios.