Monitores curvos para meterte de lleno en la acción

La evolución de los monitores ha sido vertiginosa en los últimos años. Atrás quedaron los monitores cuya caja ocupada incluso más espacio que la propia pantalla. Desde que se popularizaron los monitores planos, ha ido aumentando el tamaño y la funcionalidad de los mismos. Con la llegada de los monitores curvos, la experiencia de usuario cambia por completo. A continuación te ofrecemos una lista con los más recomendados.

Los mejores monitores planos al mejor precio

Las pantallas y monitores, son cada vez más finos, lo que hace que ocupen un espacio menor, pesan menos al mismo tiempo que han mejorado la calidad de la imagen. Si buscas una experiencia mucho más inmersiva debes optar por un monitor curvo. Estos nos ofrecen una mayor superficie de pantalla, al mismo tiempo que el ojo humano se adapta al campo de visión de una forma mucho más natural. Con lo que conseguimos una experiencia mucho más inmersiva, ya que tenemos la sensación de estar dentro de lo que estamos viendo. Ofreciéndonos una sensación mayor de realismo. Una de las grandes ventajas de los monitores planos es que ahorramos tiempo y distancia a la hora de visualizar los contenidos. Gracias al diseño, la distancia que debemos recorrer con los ojos para ver las esquinas más alejadas del monitor es inferior que en un monitor plano. Lo que permite optimizar al máximo. Estos son algunos modelos que podemos encontrar.

Samsung Odessey G55C curved | Samsung

Comenzamos por el Samsung Odessey G55C curved, un monitor de 32 pulgadas HD, con curvatura de 1000R y 165 Hz. Además de sistema de imagen HDR10 con el que conseguimos negros profundos y oscuros y blancos luminosos, lo que ofrece un gran contraste y un gran nivel de detalle. Su precio es de 167 euros.

LG 34WR50QK-B | LG

Otro modelo muy recomendable es el LG 34WR50QK-B, un monitor curvo ultrawide de 34 pulgadas. Con una curvatura de 1800R, lo que proporciona una superficie útil del 32% adicional gracias a su formato ultra wide de 21:9. Con el modo picture by picture, podemos ver el contenido de dos dispositivos al mismo tiempo. Su precio es de 264 euros

Philips Evnia 34M2C5501A | Philips

Otra muy buena opción es el Philips Evnia 34M2C5501A, de 34 pulgadas y WQHD, con una tasa de refresco de 180 Hz y freesync premium. Dispone de sistema ambiglow con Inteligencia artificial, altavoces integrados y modo Low Blue reduciendo el parpadeo, siendo mucho más agradable su uso. Además de una amplia selección de conexiones de entrada, cuenta con ajustes en la altura, el giro y la inclinación. Su precio es de 299,90 euros.

Dell 34 Plus | Dell

Por último, el Dell 34 Plus, un monitor de 34 pulgadas curvo con WQHD con una tasa de refresco de 120Hz. Su panel Va con 3000:1, proporciona un gran contraste y 95% DCI-P3 que nos ofrece imágenes realistas con colores brillantes. Su tecnología Confort Plus reduce la emisión de luz azul hasta en un 35%, sin comprometer el color. Dispone de altavoces de 5W integrados y personalizables. Cuenta con varias opciones de conectividad con entrada para USB-C de 65W, HDMI, USB-A y USB- C su precio es de 433,61 euros.