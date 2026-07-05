Qué es SteelSeries GG y cómo mejora el sonido de tus auriculares aunque no sean de la marca

SteelSeries GG es una aplicación gratuita para PC que reúne varias herramientas de la marca SteelSeries en un mismo programa. Pero, aunque es el centro de control desde el que puedes configurar periféricos SteelSeries, ajustar iluminación RGB, crear perfiles para juegos y más, también te permite mejorar el sonido de tus auriculares, aunque no sean de la marca SteelSeries.

Todo gracias a Sonar, una de las funciones incluidas dentro de SteelSeries GG. Y es justo donde viene la duda habitual: ¿cómo puede servir con cualquier auricular si el programa es de SteelSeries? Pues porque Sonar no depende necesariamente del auricular, sino de cómo Windows gestiona el audio antes de enviarlo al dispositivo que tengas conectado.

Sonar, una de las mejores apps para mejorar el sonido de tus auriculares

SteelSeries GG es una aplicación para PC que agrupa servicios como Sonar, Engine o Moments, y Sonar está pensado para ajustar el audio del juego, optimizar el chat y reducir ruido del micrófono. Además, la propia marca indica que Sonar funciona con cualquier headset y cualquier micrófono, siempre que el hardware sea reconocido correctamente por Windows. Y, como verás en la imagen que hay debajo de estas líneas, he conectado unos auriculares Logitech G22 sin problema alguno.

Respecto a las ventajas de Sonar, esta herramienta crea dispositivos de audio virtuales dentro de Windows. Es decir, cuando activas Sonar, el sistema empieza a ver salidas como “SteelSeries Sonar Gaming”, “SteelSeries Sonar Chat” o “SteelSeries Sonar Microphone”.

SteelSeries GG con auriculares Logitech | Alfonso de Frutos

Estos dispositivos virtuales actúan como intermediarios: el sonido del juego, Discord, Spotify o el navegador pasa primero por Sonar, ahí se procesa, se ecualiza o se separa por canales, y después se manda a tus auriculares reales, sean SteelSeries, Razer, Logitech, Sony, unos cascos baratos de cable o incluso unos altavoces.

Por eso funciona aunque tus auriculares no sean de SteelSeries. Y lo mejor de todo es que la app es muy completo Por ejemplo ,puedes crear perfiles por juego, ajustar el ecualizador para escuchar mejor pasos, disparos o voces, separar el volumen del juego y del chat entre otros. Por no hablar de las decenas de modos de sonido para que ajustes la experiencia a tu gusto.

Como habrás visto, SteelSeries GG es la herramienta de audio perfecta para mejorar la experiencia de sonido en tus cascos. Funciona con cualquier auricular porque trabaja a nivel de software, creando dispositivos virtuales en Windows y procesando el audio antes de enviarlo a tus cascos, y la experiencia mejora de forma notable. Así que no dudes en descargar SteelSeries GG en tu PC y probar todo lo que ofrece.